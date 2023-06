Novità incredibili, ovviamente se dovessero essere confermate. Un luglio che potrebbe ribaltare letteralmente le attuali condizioni meteo climatiche, anche se attualmente come ben saprete stiamo attendendo un progressivo cambiamento.

Cambiamento destinato a far parlare di sé perché avrà l’onere di ridimensionare temperature davvero folli, magari non ovunque ma in molte zone d’Italia lo sono per davvero. Pensare agli oltre 40°C della Sardegna, ad esempio, fa un certo effetto. Pochi? Tanti? Sicuramente tanti, anche se negli ultimi anni vi sono state ondate di caldo capaci di fare persino peggio.

Però siamo in procinto di una rinfrescata, a riprova che l’Estate non è ancora in grado di dominare la scena in lungo e in largo. Quando vi diciamo che l’atmosfera è irrequieta c’è un motivo, lo si vedrà nei prossimi giorni ma lo si potrebbe vedere maggiormente a inizio luglio. O meglio, a cavallo tra fine giugno e i primi del prossimo mese.

Sì, perché la situazione potrebbe mutare pesantemente. Una saccatura nord atlantica potrebbe invadere l’Europa centrale, da lì puntare il Nord Italia quindi parte del Mediterraneo. Si arriverebbe dal caldo, perché la rinfrescata imminente durerebbe poco. Caldo scalzato via prepotentemente, quindi contrasti termici, quindi rischio peggioramento, quindi rischio fenomeni violenti.

Non si scherza, in questi casi meglio tenere alta la guardia perché i fenomeni potrebbero essere realmente violenti. Fenomeni pesanti, quali nubifragi e pazzesche grandinate. Non che ce ne sia bisogno, sia chiaro, così come non ci sarebbe bisogno del caldo furioso. Ma questo è il meteo, questo è quello che fa la natura.

La natura, lo ripetiamo, fa sempre ciò che vuole quindi mettersi contro è inutile, così come è inutile sperare di cambiare le carte in tavola.