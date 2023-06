Quando dicevamo che non bisognava avere paura lo dicevamo perché eravamo convinti che le condizioni meteo climatiche avrebbero potuto riservare dei colpi di scena la momento all’altro.

Non a caso, probabilmente molti di voi se lo ricordano, avevamo realizzato un approfondimento dove dicevamo che giugno sarebbe stato un mese colmo di sorprese. Detto fatto… Molto probabilmente nel corso della prossima settimana la sorpresa si chiamerà “estate”. Non in realtà che ci si debba stupire, d’altronde saremo ormai quasi arrivati all’ultima decade di giugno e quella che in altri anni sarebbe stata normalità quest’anno rischia di essere qualcosa di anormale.

Sì, perché effettivamente l’estate sembrava non arrivare mai o comunque non sembrava in grado di prendere il sopravvento così come è successo frequentemente nei mesi di giugno degli ultimi decenni.

Però d’altronde stiamo andando incontro ad un periodo durante il quale i cambiamenti firmati “estate” possono avvenire in quattro e quattr’otto. C’era il rischio che il caldo potesse prendere il sopravvento molto velocemente ed effettivamente sarà così, molto probabilmente nel corso della prossima settimana prenderà letteralmente il sopravvento.

Quanto durerà non possiamo ancora dirlo, alcuni centri di calcolo internazionali ci dicono che potrebbe trattarsi della vera partenza dell’estate mentre altri lasciano aperti degli spiragli per insidie atlantiche importanti. Se volete la nostra opinione stavolta siamo più portati a pensare che l’estate sia in grado veramente di prendere il sopravvento e quindi di dominare la scena in lungo e in largo sul Mediterraneo però di questi tempi mai dire mai.

Non ci resta che attendere, dovremo avere pazienza ancora qualche giorno e nei vari modelli di previsione arriveranno quelle risposte che stiamo state cercando da un po’ di tempo a questa parte.