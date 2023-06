L’apertura dell’estate 2023 in Italia e nel Mediterraneo è contraddistinta da un meteo molto turbolento. Il mese di Maggio si è concluso con un clima particolarmente irrequieto. Sebbene quest’instabilità atmosferica abbia contribuito a risolvere, anche se in parte, la grave crisi di siccità in alcune regioni italiane, molti si chiedono quando l’estate avrà finalmente il sopravvento. Estate intesa come bel tempo, cieli sereni, sole, weekend soleggiati e non con la minaccia di temporali.

L’ostacolo all’Estate: l’attuale condizione meteo

Nonostante l’intensa instabilità climatica che ha precluso l’arrivo di temperature elevate, il calore tipico della fine della primavera è rimasto inspiegabilmente assente (come percezione perché le temperature sono state elevate). L’arrivo di Giugno sembra seguire la stessa traiettoria meteorologica, ritardando così l’avvento dell’estate. La causa principale risiede nell’anticiclone situato nel Nord Europa, che genera un’anomalia sinottica.

“Palude barica”: un termine nuovo per molti

Il termine “palude barica” descrive la condizione atmosferica attuale in cui l’anticiclone è latitante, ma contemporaneamente non ci sono cicloni di bassa pressione ben organizzati con sistemi di perturbazione. Questa situazione riguarda l’Italia e l’Europa Mediterranea, e causa un meteo instabile, con la formazione di temporali soprattutto durante le ore più calde del giorno nelle diverse regioni.

Il meteo nei giorni a venire

Questa persistente configurazione atmosferica farà sì che la prima parte di Giugno si presenti turbolenta. Le precipitazioni più rilevanti colpiranno il Sud Italia e le Isole Maggiori, poiché il centro dell’instabilità climatica si trova a Sud, vicino alle coste del Nord Africa. Questa condizione meteo avrà conseguenze anche per il prossimo fine settimana e probabilmente anche i primi giorni della settimana successiva, con un’intensificazione dell’attività temporalesca nel Nord Italia dovuta a nuove infiltrazioni d’aria fredda provenienti dal Nord Europa.

Prospettive future

L’assenza dell’anticiclone lascerà l’Italia in questa condizione per circa una settimana. Tuttavia, le alte temperature estive potrebbero finalmente fare la loro comparsa intorno a metà di 10 Giugno, con un timido tentativo dell’anticiclone africano di muoversi verso l’Italia. Questa prima ondata di calore potrebbe però essere temporanea.

Non solo, potrebbe peggiorare le cose, infatti, aria umida e instabile produrrà nel seguito nuovi eventi meteo estremi, con nubifragi e temporali, grandinate. Quel meteo che sembra aver preso ormai il sopravvento in questo scorcio di stagione. Ed il sole?

Conclusione

Il meteo in Italia sembra deciso a rimanere turbolento per un po’. Il bel tempo estivo dovrà attendere.