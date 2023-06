Il meteo di questa primavera 2023 è stato decisamente imprevedibile, con un susseguirsi di eventi climatici estremi che hanno caratterizzato il tempo in Italia. Dopo un periodo di fresco fuori stagione e alluvioni, ora il Paese si prepara ad affrontare un’ondata di caldo africano che porterà temperature estive su tutto il territorio.

Il grande caldo in arrivo

Le ultime perturbazioni che hanno interessato le regioni meridionali dell’Italia stanno per lasciare il posto a un’atmosfera di totale tranquillità. La causa di questo cambiamento è un promontorio di alta pressione di origine africana che, a partire da questo weekend, avvolgerà gradualmente tutto il bacino del Mediterraneo. Questo fenomeno porterà non solo bel tempo, ma anche temperature già pienamente estive su tutto il Paese, senza eccessi.

Temperature oltre i 40°C

Nel corso della prossima settimana, però, il caldo diventerà più intenso e si registreranno temperature eccezionalmente alte. Tra Martedì 20 e Giovedì 22, l’alta pressione africana raggiungerà la sua massima potenza, portando temperature che potrebbero superare la soglia dei 40°C. Le aree più colpite saranno le due Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, dove le colonnine di mercurio potrebbero toccare picchi roventi.

Caldo afoso e scarsa ventilazione

Il caldo si farà sentire anche sul resto del Paese, con punte di 34/35°C sulla Valle Padana, nelle zone interne del Centro e su gran parte del Sud. Il tipo di caldo diventerà sempre più afoso a causa del ristagno dell’aria nei bassi strati dovuto a una scarsissima ventilazione. Questa è una delle caratteristiche peggiori dell’alta pressione africana, mentre quella delle Azzorre ospita masse d’aria meno calde e riesce a mantenere una ventilazione più vivace. Non a caso, quest’ultima viene spesso definita “l’anticiclone buono”.

Una settimana di caldo intenso

Gli amanti del fresco dovranno prepararsi a soffrire, poiché questa prima e severa ondata di caldo africano non sembra avere vita breve. Infatti, se le previsioni verranno confermate, il caldo potrebbe accompagnarci per tutta la settimana. Sarà quindi importante prestare attenzione alle raccomandazioni delle autorità per affrontare al meglio le alte temperature e proteggere la salute di tutti, in particolare quella degli anziani e dei bambini.

Consigli per affrontare il caldo

Per far fronte al caldo intenso, è importante seguire alcune semplici regole: bere molta acqua, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e di colori chiari, utilizzare ventilatori o condizionatori per rinfrescare gli ambienti e proteggersi dal sole con cappelli e occhiali da sole. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e cercare di evitare sforzi fisici eccessivi.

Monitoraggio della situazione

Le autorità e gli esperti continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione climatica nel Paese, fornendo aggiornamenti e raccomandazioni utili per affrontare al meglio l’ondata di caldo. È importante seguire le notizie e le previsioni del tempo per essere sempre informati sulle condizioni meteo e sulle eventuali misure di protezione civile da adottare.