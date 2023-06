Le tendenze meteo per i prossimi 10-15 giorni sono le seguenti. L’Italia si troverà in una posizione particolare. Dapprima l’anticiclone africano ci interesserà, tra Martedì 20 giugno e Venerdì 23, con una cupola di calore moderata ma non lunga. Gran caldo al Centro-Sud e nelle zone lontane dalla mitigazione del mare.

Le tappe dei prossimi 15 giorni

Successivamente, si avvicina una vasta rimonta dell’alta pressione delle Azzorre, che però sarà piuttosto tenace. Al Nord dovrebbe mettersi in condizioni di originare favonio. Questo potrebbe comportare una impennata solida delle temperature, anche se associate a tassi di umidità estremamente bassi e quindi ben sopportabile

Piogge e temporali? Si vede una data?

Giugno dovrebbe concludere senza più grandi perturbazioni. Se da un lato non è un problema visto che comunque è piovuto molto, dall’altro è importante vedere se questo stop delle piogge sia lungo o no.

Per adesso non ci sono le possibilità nei prossimi 10 giorni di avere piovute generalizzate e estese, se non qualche acquazzone in zona alpina. Questo in realtà non sarebbe anomalo, poiché Luglio e Agosto sono i due mesi di sole e caldo per eccellenza. Risultano piovosi esclusivamente sulle Alpi e nelle vallate interne, mentre dal fiume Po in giù hanno il comun denominatore di sole e caldo a oltranza. Anche quest’anno sarà così?

La siccità

Per ora non c’è alcun rischio. Le aree dove ha piovuto pochissimo fino ad Aprile, fortunatamente, sono state interessate da piogge e temporali assai frequenti. C’è da dire che comunque sul lunghissimo periodo non ci sono i presupposti per stare troppo tranquilli.

Dobbiamo passare l’Estate indenni, solo così non ritorneremo ad uno status idrico siccitoso. Per adesso ci servirebbe che una volta a settimana (valore per lo meno indicativo) venisse una vera perturbazione. Altrimenti rischiamo che sole e caldo asciughino fin troppo tutto ciò che di buono è sceso di pioggia negli ultimi due mesi.