Finora, l’estate del 2023 non è stata all’altezza delle aspettative, con un clima piuttosto instabile e una stagione che sembra procedere a rilento. Tuttavia, i modelli matematici indicano che un cambiamento potrebbe essere imminente e portare finalmente l’estate che tutti aspettiamo. Analizziamo le previsioni meteo e le possibili conseguenze di questo cambiamento.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Temporali e piogge ancora in arrivo

Prima di festeggiare l’arrivo dell’estate dobbiamo ancora affrontare alcuni giorni di maltempo. Infatti, fino a giovedì 15 giugno, il clima rimarrà instabile a causa dello scontro tra masse d’aria fredde orientali e un ciclone in risalita da sud. Tuttavia, le ultime proiezioni meteo modellistiche suggeriscono uno scenario diverso, con una maggiore stabilità atmosferica e temperature più elevate.

Un cambiamento climatico gradito

Questo cambiamento del tempo non è necessariamente negativo e potrebbe essere addirittura apprezzato da molti. Segnatevi questa data: a partire da venerdì 16 giugno, è possibile che masse d’aria di matrice subtropicale inizino a influenzare in modo più deciso il clima italiano, portando finalmente l’estate tanto attesa.

Temperature in aumento, ma non ovunque

Una cupola africana in arrivo

Il clima diventerà decisamente più caldo grazie all’arrivo di una cupola africana piuttosto estesa. Tuttavia, questo fenomeno non sarà estremo né invadente, motivo per cui è importante seguire attentamente le previsioni meteo giorno per giorno. Le regioni meridionali saranno le più interessate da questo aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 30 gradi, soprattutto nelle zone interne.

Un caldo improvviso

Nonostante queste temperature possano sembrare elevate, in realtà non si tratterà di un’anomalia nella prima fase, considerando che finora sono state poche le giornate con temperature intorno ai 30 gradi al Meridione. Tuttavia, è probabile che questo aumento delle temperature sia percepito come un caldo improvviso, dato che siamo abituati a un clima più fresco e fuori dalla norma rispetto alle ultime estati. La domanda che sorge spontanea è: sarà finalmente arrivato il momento per l’estate di decollare? Le previsioni a meno di una settimana da oggi sono pessime, caldo soffocante in arrivo su varie località. Ci auguriamo di avere smentite.

Temperature massime estreme fino al 27 Giugno

Villacidro, Sanluri 41°C

Carbonia, Iglesias 40°C

Catania, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari 38°C

Foggia, Tempio Pausania, Lucca, Caltanissetta 37°C

Prato, Roma, Firenze, Pistoia, Lanusei, Benevento 36°C

Cagliari, Palermo, Caserta, Terni, Pordenone, Udine, Gorizia, Pisa 35°C

Forlì, Mantova, Padova, Barletta, Tortolì, Andria, Matera, Rovigo, Bari, Grosseto, Trani, Treviso, Verona, Taranto, Brescia, Ascoli Piceno, Enna, Salerno, Trieste, Vicenza 34°C

Agrigento, Avellino, Bolzano, Genova, Siena, Parma, Arezzo, Catanzaro, Como, Massa, Pavia, Reggio nell’Emilia, Aosta, Cesena, Frosinone, Milano, Lecco, Napoli, Rieti, Carrara, Cremona, Modena, Monza, Piacenza, Latina, Livorno, Lodi, Reggio di Calabria, Venezia, Viterbo, Sondrio 33°C

Alessandria, Asti, Savona, Verbania, Bologna, Chieti, Cosenza, Ferrara, Novara, Ravenna, Siracusa, Vercelli, Bergamo, La Spezia, Lecce, Messina, Pescara, Trento, Brindisi, Ragusa, Torino, Rimini, Varese 32°C

Crotone, Teramo, Perugia, Imperia, Macerata, Ancona, Biella, Isernia, Pesaro 31°C

Trapani, L’Aquila, Urbino, Vibo Valentia, Belluno, Campobasso, Fermo 30°C

Potenza, Cuneo 29°C