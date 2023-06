Fino ad oggi i turisti che già avevano visitato il nostro paese non potevano certamente ritenersi soddisfatti viste le condizioni meteo climatiche che li avevano accolti.

Diciamo che fino a quel momento l’estate mediterranea non s’era mai vista, forse qualche sprazzo di sole ultimamente durante il quale le temperature erano finalmente gradevoli. Ora però il quadro meteorologico sta cambiando, decisamente. Un quadro che si sta orientando su tonalità fortemente estive, infatti l’alta pressione sta prendendo letteralmente il sopravvento.

Magari sarebbe opportuno chiedersi come mai non è l’alta pressione delle Azzorre bensì l’anticiclone africano… Però sappiamo fin troppo bene che nel corso degli ultimi decenni questa struttura è diventata dominante.

Ha ancora senso parlare di estate mediterranea? Beh, considerando la collocazione del nostro paese certamente si ma se per “estate mediterranea” intendiamo quella che un tempo portava l’anticiclone delle Azzorre a dominare in lungo e in largo beh allora non lo è più. Diciamo che da qualche anno a questa parte è diventata l’estate africana, un’estate che in tanti non sopportano a causa delle alte temperature che puntualmente investono le nostre regioni.

Delle prossime due settimane infatti avremo a che fare costantemente con lui, il temibile quanto odiato anticiclone subtropicale. Sappiamo quindi a cosa stiamo andando incontro, sappiamo quindi che il caldo sarà altro soprattutto sul finire di giugno qualora tale struttura non dovesse subire variazioni.

Per quale motivo? Semplice, perché l’umidità in crescita esponenziale non farà altro che portarci il caldo afoso. Va detto però che se vogliamo goderci le prime vacanze estive questo tipo di tempo sicuramente non dispiace.