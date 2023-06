Il meteo sul nostro paese risulterà decisamente stabile e soleggiato. Dopo una lunghissima fase dettata da piogge, temporali e frescura abbastanza generalizzata, comincerà adesso un lungo periodo con sole, caldo e stabilità davvero per tutti.

Saranno pochissime, di fatti, le occasioni di pioggia e per giunta relegate solamente a qualche baluardo alpino; dalla Pianura Padana in giù, sole indisturbato e caldo intenso davvero per parecchi giorni.

Pioggia e maltempo saranno un ricordo

Se da un lato gli eventi meteo estremi che hanno colpito a lungo il nostro Paese avevano stancato, da quell’altro non possiamo che evidenziare il fatto che passeremo di nuovo da un estremo ad un altro. Dalle troppe piogge allo stop totale.

In realtà, avere una pausa precipitativa di molti giorni tra fine giugno e inizio luglio non è granché anomalo. In fondo l’Estate è la stagione meno piovosa per diverse aree d’Italia. Ha piovuto già parecchio in questa prima parte di Giugno, quindi la situazione idrica è comunque piuttosto buona. Però noi lanciamo un campanello d’allarme. Perché se dovesse smettere di piovere a lungo saremmo perlomeno in parte punto e a capo.

Per ora niente paura anche se…

Come già detto, allo stato attuale delle cose non ci sono i presupposti per avere paura. Se per una decina di giorni ci sarà sole e caldo per tutti, non facciamone certo un dramma. I modelli meteo stanno vedendo comunque una fase di caldo abbastanza corposa ma non certamente estrema.

Se paragoniamo onde di calore micidiale come nel 2015, 2017, 2019, 2022, questa che arrivano saranno bazzecole. Solo che all’inizio ci sembrerà molto caldo perché non siamo per niente abituati. Abbiamo avuto a che fare con temperature sotto le medie e sole di scarsamente presente per molti giorni.

Invitiamo i lettori a stare attenta a questi sbalzi, perché lo avvertiremo sicuramente. Solo che di eccezionale non c’è ancora nulla, staremo a vedere se le previsioni meteo a lungo termine potranno fornire occasioni di nuove ondate di calore, oppure di break temporaleschi particolarmente intensi e prolungati.