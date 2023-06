Conto alla rovescia… Luglio sta arrivando, l’Estate sta entrando realmente nel vivo. Sì, manca pochissimo e chissà che mese sarà… Ovviamente dal punto di vista meteo climatico, perché è ciò di cui ci occupiamo giornalmente.

L’idea c’è, sono ipotesi chiaramente. L’abbiamo già esposta, diverse volte. Non è cambiata, siamo sempre più convinti che potrebbe trattarsi di un mese altalenante, di un mese ricco di sorprese, di un mese da tenere seriamente sott’occhio. Siamo convinti che il caldo sarà terribilmente forte.

Siamo convinti che le temperature raggiungeranno valori record, valori africani che difficilmente si raggiungono alle nostre latitudini. Purtroppo stanno diventando sempre più frequenti, purtroppo dobbiamo abituarci. Così come dovremo abituarci alla violenza delle ondate di maltempo.

Maltempo estivo, perché parlare d’instabilità sarà riduttivo. Vero e proprio maltempo sì, precipitazioni che potrebbero essere violente, devastanti. Nubifragi e grandinate, delle quali abbiamo già parlato.

Sono fenomeni di un certo tipo, che stanno diventando anche in questo caso sempre più frequenti, sempre più cattivi. Pensare all’assenza di pioggia da qui a settembre non sarebbe scorretto, d’altronde l’Estate è anche carenza di piogge. Ma quest’anno le cose vanno diversamente, anzi potrebbero andare diversamente.

Luglio siamo convinti che ci regalerà sorprese, anche se regalare per modo di dire… Diciamo che non si farà mancare nulla, probabilmente fin da subito. Non ci resta che attendere, non ci resta che vedere cosa verrà giù dal cielo o cosa verrà su dal Nord Africa. Il tempo sarà maestro.