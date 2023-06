Dando per scontato che l’ultima decade di giugno molto probabilmente sarà dominata dall’anticiclone africano dobbiamo iniziare a interrogarci circa le condizioni meteo climatiche di luglio.

In realtà, per quanto ci riguarda, di interrogativi ce ne sarebbero pochi nel senso che la nostra idea l’avevamo esposta qualche tempo fa. Un’idea che potrebbe tramutarsi effettivamente in realtà, una realtà che per molti versi potrebbe risultare scomoda per tantissimi italiani.

Idea poi che si intravede nei segnali lanciati anche dai vari modelli stagionali… Per farla breve, stiamo parlando di un mese di luglio potenzialmente rovente, un mese di luglio durante il quale la presenza dell’anticiclone africano potrebbe essere pressoché costante. Sapete che significa no? Dobbiamo prepararci a sudare parecchio.

Occhio però, perché siamo altrettanto convinti del fatto che qualche intermezzo temporalesco importante possa verificarsi. Quando? Secondo noi il periodo propizio alla rinfrescata potrebbe essere la seconda metà mensile se non proprio l’ultima settimana di luglio. A questo punto direte voi: proprio nel cuore dell’estate?

Si, proprio nel cuore dell’estate… Però tranquilli, una rinfrescata dopo tutto quel caldo farà soltanto piacere. Chiaramente dovesse accadere potrebbero scatenarsi i soliti contrasti termici capaci di dar luogo a temporali molto violenti, soprattutto a grandinate devastanti. Questo però è un discorso che eventualmente andrebbe affrontato a tempo debito.

Per il momento prendiamo atto del fatto che il mese di luglio potrebbe portarci picchi di caldo veramente imponenti, picchi di oltre 40 °C in varie zone d’Italia.