Il meteo in Italia sta attraversando una fase di instabilità e maltempo, ma una sorpresa è in arrivo. L’anticiclone africano, finora assente, sembra intenzionato a puntare verso la nostra Penisola, portando con sé aria rovente.

Un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche

L’Italia passerà da un contesto di maltempo frequente (instabilità atmosferica) a uno di piena estate in breve tempo. Dopo le temperature anche sotto la media di questa settimana, si prevede un rapido aumento dei valori già dal weekend.

Assisteremo quindi all’esplosione della prima vera ondata di calore estivo. Un avvio tardivo della canicola estiva, considerando che ormai siamo abituati alle prime ondate di caldo già a partire dal mese di Maggio.

L’anticiclone africano entra in gioco

Quest’anno l’anticiclone africano è rimasto in disparte, ma ora sembra voler recuperare il tempo perduto. La rimonta dell’anticiclone subtropicale inizierà dalla Spagna, per poi espandersi sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, dove convoglierà aria rovente.

Temperature in aumento dal weekend, verso un caldo opprimente

La risalita della bolla sahariana sarà incentivata da un’ampia saccatura atlantica in lento movimento verso le coste dell’Europa Occidentale. Questa è la tipica configurazione che non lascia scampo, soprattutto quando si crea una situazione di blocco che vede stazionare l’anticiclone africano sul Mediterraneo.

La nuova fase calda si concretizzerà già dal weekend, con l’espansione del promontorio anticiclonico a determinare il ritorno della stabilità atmosferica. Il rialzo termico porterà subito i termometri sopra la media a partire dal Nord e dalle zone tirreniche.

La grande calura e i suoi effetti

La grande calura potrebbe accentuarsi nella prima parte della prossima settimana, con una lingua d’aria rovente che potrebbe abbracciare l’Italia. I massimi effetti si avrebbero al Centro-Sud e sulle Isole, con picchi di temperatura localmente non distanti dai 40 gradi, ma in alcune località si prevedono, per ora, valori anche maggiori.

L’ondata di caldo potrebbe essere difficile da sopportare, sia per l’intensità che per la durata. Inoltre, si tratterà della prima vera botta di calore che arriverà all’improvviso, dopo un lungo periodo mite. Non siamo quindi abituati a sopportare temperature elevate e caldo afoso opprimente.

In conclusione, il meteo in Italia sta per subire un drastico cambiamento, con l’arrivo dell’anticiclone africano e l’aumento delle temperature. Preparatevi a vivere un’estate rovente e a fare i conti con il caldo opprimente.