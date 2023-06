Le caratteristiche meteo di questi giorni sono chiare. Da un po’ di giorni piove poco e solo limitatamente ad alcune aree italiane. Tale pattern meteorologico, essendo dovuto ad un ampio anticiclone africano, coinvolgerà l’intera Italia.

Andiamo a vedere se il protrarsi di tali condizioni possa essere incipiente verso una nuova siccità.

Arrivano ancora masse d’aria molto stabili

Stiamo parlando di lui, il famigerato anticiclone africano, quella particolare figura barica meteorologica che porta innanzitutto un forte aumento delle temperature e poi una spiccata stabilità atmosferica. Fino a metà Giugno era dato per disperso, ma ora è tornato.

Dimentichiamoci quindi piogge, frescura, temporali e cieli nuvolosi da nord a sud. Il comune denominatore sarà sole a oltranza, seppur con numerosi disturbi dovuti a blandi fronti che valicano le Alpi. Ovviamente la radiazione solare essendo ai massimi annuali sarà molto efficace e quindi è facile che le temperature rimangano diffusamente sopra i 30-35 gradi per parecchi giorni.

L’evoluzione meteorologica e la siccità

Invitiamo i lettori a leggere quanto segue. Nonostante un inizio Estate molto fresco e decisamente piovoso, alla fine il pattern meteo degli anni Duemila la vince sempre. Gira che ti gira, l’anticiclone africano viene comunque a farci visita con frequenza.

E noi ci auguriamo che siano solamente un paio le onde calde sul nostro Paese e quindi in Lombardia. Per adesso ovviamente non possiamo dire con certezza cosa ci riserveranno il mese di Luglio oppure la prima parte di Agosto.

Possiamo però ribadire il concetto che avevamo avvertito i nostri lettori che comunque il caldo sarebbe arrivato senza se e senza ma.

La siccità

Ormai è impossibile avere un intero trimestre estivo senza nemmeno una cupola africana persistente. Ritorna l’incubo siccitoso? Per ora no, siamo messi piuttosto bene, anche se…un pattern meteo ostinatamente asciutto a lungo può ovviamente comportare numerosi problemi a riguardo.

C’è però da vedere un possibile cambiamento del tempo per il prossimo fine settimana, ma solo limitatamente al Centro-Nord…