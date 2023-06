Il meteo di questi primi giorni estivi sul nostro Pese è davvero sorprendente e forse inaspettato. Molti appassionati pensavano che sarebbe iniziata la solita stagione di caldo intenso, sole a manetta e temporali davvero occasionali. E invece no! Quest’anno va in decisa controtendenza. Ma durerà? Vediamo quando inizia il caldo

Quanto è davvero anomalo il tutto: Estate anomala o retrò?

Al di là dei gusti personali di ognuno di noi, chiediamoci la seguente cosa: questo tipo di configurazione meteo è davvero anomala? Oppure in passato è già giù successo più volte?

La risposta è netta. Se confrontiamo i dati termici a livello italiano NON siamo sotto media…bensì vicini ai valori tipici di riferimento! La frescura e la “non-estate” che alcuni inneggiano in realtà è solo una pura normalità…perduta.

Nulla togliendo a chi ha avuto piogge estreme, il trend termico non è anomalo ed è congruo al periodo. Avere già 40 gradi diffusi non sarebbe normale, ma lo sta lentamente diventando…

Il caldo intenso? Vediamo se e quando arriva…

Le proiezioni meteo a termine non fanno vedere anticicloni africani persistenti. La brevissima fase calda del fine settimana tra il 10 e l’11 Giugno è solo un modestissimo cupolotto caldo che per giunta rientra nella normale dinamica del periodo.

Con ogni probabilità quest’Estate va diversamente dalle altre recenti. Evidenziamo però il seguente fatto. Siamo comunque sicuri che il caldo intenso prima o poi arriverà. Oramai è del tutto improbabile (se non proprio impossibile) che non ci sia nemmeno una fiammata africana per l’intera Estate!

L’anticiclone africano sicuramente arriverà, statene certi. Le tendenze del long range sono chiare e il trend è sempre più confermato. Questo primo scorcio estivo, un tempo normale, oggi è visto dai più come anomalo. Un periodo di caldo africano duraturo, una volta rarissimo, oggi è frequente e dato per sicuro….