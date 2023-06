Fino ad adesso il meteo di questa estate 2023 è stato piuttosto particolare. Sono completamente mancate le fasi di stabilità duratura e caldo intenso. Per fortuna di molti, il clima si è mantenuto abbastanza clemente e anzi talvolta pure freddino. Ma sicuramente non sarà così per l’intero periodo estivo.

In questo articolo andiamo a vedere se le tendenze a lunghissimo termine potrebbero dirci se l’africano sarà particolarmente ingombrante sul nostro Paese.

Anticiclone africano per adesso distante

Gentili lettori, per adesso nessuna paura. Il famigerato promontorio dal Nord Africa è ancora parecchio distante. Non riuscirà mai a mettere le sue radici sul nostro paese nei prossimi 10 giorni. Quindi, come scritto i nostri numerosi articoli, per fortuna sono del tutto scongiurate ondate di caldo precoci e durature.

Quindi almeno per il mese di Giugno è possibile che l’abbiamo scampata liscia. Però potrebbe non durare a lungo. Vediamo se nel long range ci sono i presupposti per il ritorno di cupole africane particolarmente durature e fastidiose.

Tendenza a 30 giorni

Abbiamo già scritto in altri articoli che le tendenze meteo a 30 giorni non sono affatto delle previsioni. È impossibile dire se pioverà o se farà caldo a metà Luglio. Mancano quattro settimane e sostenere che ci sia una o l’altra previsione sarebbe una presa in giro. Essa equivarrebbe a lanciare una monetina e a sparare a caso una delle probabili possibilità. Ma noi andiamo oltre e vediamo se ci sono davvero delle fondamenta su cui basare questo nostro concetto.

Le carte meteorologiche

Le mappe meteo in nostro possesso dicono in maniera chiara che, comunque vada, Luglio e Agosto saranno interessati da risalite del promontorio africano. Oramai è impossibile che non ci sia nemmeno una fase calda, le probabilità sono praticamente zero.

Anche nelle estati partite in sordina prima o poi un paio di ondate di calore ci sono state. Però possiamo dire, con ragionevole sicurezza, che questa nuova Estate 2023 sarà ben diversa rispetto a quelle passate. Questo potrebbe essere un ottimo punto su cui iniziare.