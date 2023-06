Previsioni meteo per luglio 2023: quali scenari climatici ci attendono?

Analizzando i modelli di previsione meteo, ci si chiede quali situazioni climatiche potrebbero caratterizzare il mese di luglio 2023. In questo articolo, esamineremo le ipotesi più probabili e discuteremo se l’estate subirà un brusco stop o meno.

Saccatura Nord Atlantica all’assalto del Mediterraneo

Al momento, l’ipotesi più accreditata riguarda un guasto delle condizioni meteorologiche, generato da una saccatura Nord atlantica che si posizionerebbe sulle Isole Britanniche. Le perturbazioni cicloniche associate a questa saccatura si propagherebbero verso sud, raggiungendo con buona probabilità le regioni settentrionali italiane.

Un peggioramento importante imminente

Di conseguenza, è lecito attendersi un peggioramento significativo del tempo in questi ultimi giorni Giugno, che poi si estenderà in parte al Centro-Sud e alle due Isole Maggiori a seguito dell’intrusione di aria fresca sul Mediterraneo. Tuttavia, è difficile prevedere l’entità dei fenomeni meteorologici in questo momento, poiché i dettagli previsionali dovranno essere valutati man mano che si sviluppano gli eventi.

Esagerazioni riguardo alla fine dell’estate

Nonostante l’ipotesi di un peggioramento del tempo, abbiamo notato alcune esagerazioni riguardo alla fine prematura dell’estate. È importante ricordare che l’estate astronomica è appena iniziata e affermare che essa subirà un brusco stop a luglio sarebbe un errore grossolano. Ciò significherebbe che il mese di luglio presenterà condizioni meteo climatiche simili alla prima metà di giugno, ovvero temporali e fresco senza fine. In realtà questa ipotesi appare decisamente campata per aria.

Il caldo sarà protagonista per ampi tratti del mese

Al contrario, siamo convinti che il caldo sarà sicuramente protagonista per gran parte del mese di luglio. Come al solito, sarà l’anticiclone africano a dominare il Mediterraneo centrale, portando temperature elevate.

Intermezzi rinfrescanti e temporali

Nonostante il caldo, ci potranno essere alcuni intermezzi rinfrescanti, caratterizzati da furiosi temporali. Tuttavia, questi episodi non saranno sufficienti a bloccare l’estate a Luglio. Non è in vista alcun brusco stop dell’Estate.