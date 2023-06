Il mese di Luglio, il secondo dell’estate meteorologica, sembra seguire il trend degli ultimi mesi. L’inizio del mese potrebbe essere problematico per coloro che stanno pianificando di trascorrere il weekend in montagna o al mare. Infatti, tutti i centri di calcolo prevedono un ritorno di nubi, piogge, temporali e temperature più fresche già da venerdì 30 e poi proprio nel weekend d’inizio del nuovo mese.

Peggiora a fine Giugno

In realtà, già alla fine di Giugno potremmo assistere a condizioni meteo instabili nelle regioni del Nord, in particolare nelle zone delle Alpi e delle Prealpi. Qui, i temporali pomeridiani e serali (e in alcuni casi anche notturni) potrebbero essere frequenti tra il 28 e il 29 Giugno. Nel resto del Paese, il tempo dovrebbe rimanere stabile e progressivamente più caldo, senza però raggiungere temperature eccessive.

Previsioni per il primo weekend di Luglio

Tra venerdì 30 e Sabato 1° Luglio, una perturbazione ben organizzata proveniente dal Nord Atlantico potrebbe minacciare la stabilità del tempo, causando una serie di acquazzoni e temporali, anche intensi, a partire dal Nord Italia. L’instabilità potrebbe quindi farsi importante, con la possibilità di fenomeni violenti come grandine e forti raffiche di vento.

Possibili effetti al Centro e al Sud

Questa perturbazione potrebbe estendersi anche al Centro e al Sud Italia nel corso del weekend e specialmente per sabato. Dopo l’aumento temporaneo delle temperature previsto per la fine di Giugno, la colonnina di mercurio potrebbe subire un calo significativo proprio nel weekend. Inoltre, sarà necessario prestare attenzione a possibili acquazzoni e temporali, soprattutto nel pomeriggio, non solo in montagna e in collina, ma anche lungo le coste.

Previsioni meteo future

È ancora presto per fornire dettagli precisi sulle previsioni meteo per il prossimo weekend. Pertanto, sarà necessario aggiornarsi nei prossimi giorni con informazioni più accurate. Si prevedono infatti condizioni instabili, con possibili acquazzoni e temporali, sia al Nord che al Centro e in parte al Sud del Paese.