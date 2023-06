Già, quasi come fosse una sfilata di moda. Nelle ultime settimana le condizioni meteo climatiche hanno sfoggiato gli abiti più belli. O più brutti, dipende dai punti di vista e dai gusti personali…

Fatto sta che non è mancato proprio nulla: il brutto tempo, ora il bel tempo. Le piogge, ora il sole. Il fresco, ora il caldo furibondo. Poi ancora caldo, poi di nuovo le piogge, anzi i temporali, coi quali ovviamente c’è poco da scherzare. Soprattutto di questi tempi, tempi duri per vari motivi.

Non dobbiamo minimamente sottovalutare il pressing esercitato dall’atmosfera, perché dovessimo sottovalutare quanto sta accadendo si commetterebbe un grosso errore. Un errore pazzesco, un errore che rischieremmo di pagare caro.

Stiamo attenti, stanno per accadere cose molte interessanti. Poi per carità, a qualcuno potrebbero piacere ad altri invece sì, ma non siamo qui per sindacare sui gusti personali. Fatto sta che dopo il caldo folle degli ultimi giorni dobbiamo metterci il cuore in pace: le temperature scenderanno, per poi risalire per poi probabilmente riscendere.

Riscendere a fine mese, poi a inizio luglio. Una discesa che rischia di essere troppo ripida, con conseguenze imponenti qualora i freni non dovessero funzionare a dovere. Perché sì, ci aspettiamo fenomeni potenzialmente molto violenti, forse anche troppo, forse esagerati, così com’è stato esagerato il caldo degli ultimi giorni.

Non ci resta che aspettare, non ci resta che sederci come spettatori ad una sfilata di moda. Provare ad apprezzare, o magari perché no anche criticare. Però dovremo osservare, con attenzione, ogni minimo particolare. Perché tutto potrebbe fare realmente la differenza, perché tutto potrebbe lasciarci a bocca aperta.

Ancora qualche giorno e ne sapremo di più, sapremo quale sarà la data, quale sarà la passerella, soprattutto se la location sarà l’Italia oppure no.