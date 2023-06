Il meteo sta per cambiare radicalmente con l’arrivo dell’estate “africana”, che si preannuncia molto calda e soleggiata rispetto alla prima parte di giugno. Finora, infatti, l’anticiclone era rimasto lontano dal Mediterraneo, causando un lungo periodo di instabilità atmosferica.

Il cambiamento meteo e l’anticiclone africano

Un vortice ciclonico ha portato instabilità sul Centro-Sud Italia negli ultimi giorni, ma ormai si è allontanato dall’Italia e ora si prevede un cambio totale di scenario con l’ingresso in grande stile dell’alta pressione subtropicale, che farà decollare l’estate e ci proietterà in una canicola improvvisa e opprimente.

Già in questo weekend l’anticiclone abbraccerà l’Italia, favorendo meteo stabile e soleggiato con un graduale aumento delle temperature. La rimonta anticiclonica sarà causata dall’approfondimento di una depressione atlantica al largo delle Isole Britanniche e delle coste francesi.

Weekend: qualche acquazzone e aumento delle temperature

Prima dell’arrivo della canicola africana, le temperature inizieranno a salire fino a valori localmente oltre i 30 gradi, ma senza particolari eccessi. Il tempo sarà soleggiato, ma con qualche eccezione.

Infiltrazioni instabili raggiungeranno il Nord, favorendo temporali su aree alpine e prealpine. L’attività temporalesca sarà più evidente domenica lungo le Alpi e Prealpi del Nord con acquazzoni e tuoni pomeridiano-serali che potranno sfondare localmente fino alla pianura.

La canicola africana: temperature in aumento

Il resto d’Italia sarà invece interessato dall’anticiclone africano, che trasporterà aria sempre più rovente a partire da inizio settimana entrante. Le temperature saliranno rapidamente, prima in Sardegna e poi sul resto d’Italia, in particolare al Centro-Sud.

Il culmine del caldo tra mercoledì e giovedì

Il caldo sarà in continuo crescendo, con il culmine tra mercoledì e giovedì, quando si raggiungeranno picchi di 35-38 gradi lungo la Penisola e punte di 40 gradi in Sardegna. Verso la fine della settimana potrebbe esserci un lieve calo termico, che attenuerebbe la calura, ma potrebbe non essere un refrigerio particolarmente incisivo.

Consigli per affrontare la canicola

Si tratta delle solite indicazioni. Per affrontare al meglio la canicola africana è importante seguire alcune semplici regole: bere molta acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e traspiranti. Inoltre, è fondamentale prestare particolare attenzione agli anziani, ai bambini e agli animali domestici, che sono più vulnerabili al caldo eccessivo.