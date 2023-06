Il nostro ruolo, ovviamente considerando che siamo dei professionisti del settore, è quello di proporre le previsioni meteo climatiche. Ci proviamo, costantemente, ovviamente utilizzando gli strumenti a nostra disposizione quali appunto i modelli elaborati dai centri di calcolo internazionali.

Un lavoro arduo, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo nel quale azzardare scenari estivi non è ancora possibile. Teoricamente lo sarebbe, infatti siamo a giugno e quindi l’estate dovrebbe riuscire a prendere il sopravvento, praticamente stiamo facendo i conti con dinamiche atmosferiche piuttosto particolari derivanti da una stagione invernale e da un inizio primavera altrettanto particolari.

Quindi consentiteci di dirvi che quest’anno l’estate potrebbe essere per certi versi veramente imprevedibile. In situazioni come questa capite bene che è fondamentale affidarsi anche all’esperienza. Ma cosa significa esperienza? Beh, semplicemente che oltre a guardare i modelli di previsione dobbiamo cercare di interpretare dei pattern atmosferici capaci di fornirci indicazioni sul trend stagionale.

Bene, dopo aver interpretato tali pattern possiamo dirvi che effettivamente il meteo di quest’estate potrebbe essere ricco di colpi di scena.

Ci aspettiamo pesantissime ondate di caldo soprattutto nei mesi di luglio e agosto, ma attenzione alle improvvise alzate di testa del Nord Europa perché l’aria fresca che arriverebbe da quella parte potrebbe piombare sul Mediterraneo nel bel mezzo delle ondate di caldo africano e quindi scatenare un vero e proprio putiferio.

Significa che potremmo attraversare dei periodi caratterizzati da fortissimi temporali, un periodo durante il quale sicuramente bisognerà stare molto attenti perché già in questi giorni stiamo vedendo quanto siano violenti certi fenomeni dettati da un’innegabile riscaldamento climatico e dei conseguenti cambiamenti climatici anche alle nostre latitudini.

Per questo vi diciamo che l’estate 2023 andrà seguita con molta, moltissima attenzione.