Quale sarà? Giusto chiederselo e giusto provare a rispondervi. Giusto provare a capire cosa potrebbe succedere tra qualche ora ma anche tra qualche giorno, perché le proiezioni meteo climatiche parlano chiaro: ci saranno peggioramenti.

Il primo è ormai alle porte, un peggioramento provocato dall’aria fresca proveniente dal Nord Europa. Farà scendere le temperature e insinuandosi dentro l’Anticiclone Africano provocherà lo sviluppo di un piccolo vortice ciclonico in quota. Una goccia fredda, per capirci, una goccia fredda che porterà dei temporali.

Quanto forti? Beh, gli ultimissimi aggiornamenti modellistici ci dicono che potrebbero essere intensi, localmente fin troppo. Prima su Alpi, poi lungo la dorsale appenninica ma con possibilità di qualche sconfinamento in altri settori. Anche costieri.

Poi sarà la volta di fine giugno e questo sì che potrebbe essere un severo peggioramento. Uno di quei peggioramenti brutti, pesanti, magari il più brutto dell’Estate 2023. Perché se confermate certe dinamiche dovremo mettere in preventivo fenomeni violenti: nubifragi e grandinate. Sì, le grandinate potenzialmente devastanti.

Negli ultimi anni abbiamo avuto episodi grandinigeni che non s’erano mai visti. Eravamo abituati a commentare notizie di grandina gigante, ma non da noi. Magari negli USA, magari a nord delle Alpi. Poi sono arrivate anche da noi e in zone inusuali, zone dove certi chicchi di grandine non erano mai apparsi.

Però è così, i peggioramenti ai quali andremo incontro potrebbero essere i peggiori dell’Estate 2023. Uno peggio dell’altro, uno più intenso dell’altro…