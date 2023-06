Il meteo vive un’ondata di calore africano in arrivo, ma il nuovo cambiamento climatico sarà più rapido del previsto. A partire da giovedì sera, infatti, si prevedono i primi temporali seguiti da un rinfrescamento che attenuerà l’effetto del caldo sahariano.

Anticiclone nord-africano e picco di calore

L’anticiclone nord-africano, in rapido rafforzamento, avrà breve durata. Una massa d’aria rovente si sprigionerà dall’entroterra e salirà sul cuore del Mediterraneo, avvolgendo gran parte dell’Italia. Il caldo sarà intenso, ma non persistente, segnando comunque l’inizio dell’estate.

Il picco del caldo si raggiungerà a metà settimana, con punte di 36-38 gradi diffuse al Centro-Sud sulle zone interne ed anche in Emilia Romagna. Si prevedono picchi di oltre 40 gradi sulle zone interne della Sardegna e localmente sull’entroterra della Sicilia. In Sardegna i 40 gradi sono stati già ufficialmente toccati in varie località martedì 20.

Arrivo dei temporali e cambiamento del meteo

Lo strapotere dell’anticiclone subtropicale sarà scalfito già alla fine di giovedì, con l’avanzata di un fronte nord-atlantico che porterà i primi effetti sulle Alpi e le Prealpi Centro-Occidentali. I primi violenti temporali si manifesteranno con forza, estendendosi verso sera fino alla Val Padana.

L’entità di questi primi temporali potrebbe essere rilevante, con colpi di vento, rischio grandine e pioggia torrenziale fino a nubifragio. I contrasti termici tra l’aria molto calda preesistente e quella più fresca in arrivo provocheranno contrasti esplosivi.

Diffusione dei temporali e calo delle temperature

Temporali al Nord e Centro Italia

Venerdì 23 un’altra ondata di temporali interesserà più diffusamente le aree di pianura tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, ancora con episodi localmente violenti e possibili grandinate. L’instabilità si estenderà anche a Toscana, Umbria, Marche, in modo specifico alle zone appenniniche.

Le temperature in questa fase caleranno al Nord e in misura più limitata anche sulle regioni centrali, mentre il caldo permarrà intenso al Sud, con picchi di 38-40 gradi. Qui la situazione si normalizzerà nel corso del weekend, con un ritorno alla normalità termica.

Temporali al Sud Italia e Isole Maggiori

Il fine settimana porterà uno stop al caldo africano, con i venti più freschi settentrionali che si estenderanno su tutta Italia. I temporali, già sabato, si sposteranno verso sud interessando il medio-basso versante adriatico e parte del Sud, con temperature in brusca diminuzione.

In conclusione, il meteo prevede un’ondata di calore africano seguita da un rapido cambiamento climatico con l’arrivo di temporali e un calo delle temperature su tutto il territorio italiano.

In vista di una repentina variazione meteo, seguite i nostri aggiornamenti.