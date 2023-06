Già, proprio così: il bilancio meteo di giugno, per un motivo o per l’altro, sarà pessimo. Per quale motivo, direte voi? Beh, siamo qui per darvi la nostra opinione e provare a spiegarvi un punto di vista che potrebbe comunque essere condiviso da tanti.

Infatti fino all’altro ieri il tempo non era stato per niente clemente. Avevamo avuto tantissime piogge, spesso e volentieri a carattere temporalesco, spesso e volentieri capaci di trasformarsi in nubifragi. Conseguentemente non sono mancati disagi ma ahi noi soprattutto danni a volte ingenti.

Piogge che sono arrivate dopo un maggio eccezionalmente piovoso e altrettanto devastante, quindi fino a quel punto giugno lo si poteva considerare un mese per certi versi terribile. Cosa mancava ancora all’appello? Beh, assolutamente lui: l’anticiclone africano. Ed eccolo arrivare, chi per qualche motivo inspiegabile aveva perso la speranza è stato accontentato, ora abbiamo a che fare con il caldo atroce.

Anche questo tipo di condizioni meteo secondo noi sono da considerarsi pessime perché diventa difficile sopportare un determinato tipo di caldo. Quando le temperature salgono al di sopra di 35 °C, magari sfiorando se non raggiungendo addirittura quota 40 °C beh, definirlo semplicemente bel tempo sarebbe sbagliato.

Queste condizioni meteo possono piacere perché consentono di andare al mare o comunque di godere delle vacanze, però se non si hanno mezzi o strumenti che consentano di rinfrescarsi è difficile sopportare.

Infine avremo probabilmente anche un altro peggioramento nei prossimi giorni, stavolta potrebbe risultare persino più violento di quanto osservato precedentemente, ciò perché l’energia in gioco sarebbe veramente incredibile: prima il caldo, caldo atroce, poi il fresco a mandarlo via. Insomma, un putiferio.

Per questo vi diciamo che il bilancio meteo climatico di giugno alla fine, buio non voi, sarà pessimo.