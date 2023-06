Bene, stiamo procedendo spediti verso l’estate astronomica e verso il mese di luglio. Significa che la momento all’altro potrebbe letteralmente esplodere la bella stagione, significa che da un momento all’altro le condizioni meteo climatiche potrebbero essere letteralmente ribaltate.

Sì, perché considerando quanto sta succedendo l’arrivo eventuale dell’anticiclone africano sarebbe un vero e proprio ribaltone. Sappiamo però, lo abbiamo scritto recentemente, che più si andrà avanti con questo tipo di tempo instabile o comunque incerto peggio sarà, infatti da un momento all’altro potrebbe arrivare l’anticiclone africano mandando subito a pieno regime la fornace subtropicale.

Stiamo monitorando a tal proposito le temperature sul Nordafrica, temperature che chiaramente visto l’incedere della stagione stanno salendo ma che ancora non ci preoccupano. Ci preoccupano però certi valori che si iniziano a intravedere nell’entroterra, ovvero in direzione del deserto del Sahara.

Ricordiamoci infatti che l’anticiclone subtropicale affonda le radici in quell’area, un’area dove i 40 °C si stanno già superando abbondantemente ben presto si potrebbero vedere valori ancora più alti. Non è però tanto quello a preoccuparci, a preoccuparci invece è la possibile durata di eventuali rimonta anticicloniche.

Più dura una fase di quel tipo più sappiamo che il carico di umidità trasforma il caldo da torrido ad afoso. Ed è proprio il caldo afoso quello che non sopportiamo, quello che ci fa sudare da fermi, quello che ci costringe a cercare refrigerio in tutti i modi. Ecco, qual caldo sappiate che arriverà improvvisamente, quindi non aspettiamoci preavviso anche se molto probabilmente comparirà sui vari modelli di previsione nel corso delle prossime settimane.

Chi spera nell’anticiclone delle Azzorre è bene che si metta il cuore in pace perché anche quest’anno probabilmente non lo vedremo o comunque qualora dovesse riuscire ad affacciarsi potrebbe durare veramente pochissimo. L’anticiclone che prenderà il sopravvento sarà sempre e solo lui, l’anticiclone subtropicale o che dir si voglia anticiclone africano.