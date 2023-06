Molti si chiedono se questo caldo intenso ci accompagnerà per tutto il mese di Luglio o se si tratta solo di un breve assaggio. Analizziamo le ultime proiezioni meteorologiche, basate sui modelli più recenti.

Calore intenso: cosa ci aspetta?

Un’onda di calore africana moderata

Prima di tutto, è importante sottolineare che stiamo vivendo un’ondata di calore africana moderata, non eccezionale. Però, segnaliamo che è eccezionale in Sardegna, dove si sono toccati 43 gradi. Sicuramente, il cambiamento di temperatura sarà avvertito, soprattutto perché proveniamo da un periodo particolarmente fresco e piovoso. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti positivi da considerare.

Per quanto riguarda la durata, il picco del calore dovrebbe verificarsi tra Mercoledì 21 e Venerdì 23, quindi stiamo parlando di un massimo di 2-3 giorni di temperature elevate. Secondo le proiezioni, l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe poi prendere il sopravvento, portando con sé un clima sereno e l’assenza di piogge, con la possibilità di temporali solo in montagna e in modo occasionale.

Le tendenze meteo: cosa ci dicono

Questa prima ondata di calore dell’anticiclone africano non dovrebbe preoccuparci troppo. Infatti, è arrivata con un notevole ritardo rispetto al previsto e la sua durata sarà molto breve, con picchi di 40 gradi solo in alcune aree. Inoltre, l’effetto sarà pienamente avvertito solo per pochi giorni, con frequenti infiltrazioni di umidità.

È importante notare che avere temperature locali intorno ai 40 gradi alla fine di Giugno è ormai considerato normale in alcune parti d’Italia. Un tempo, questo era un fenomeno piuttosto raro, ma ora è diventato comune.

Le previsioni per Luglio

Un mix di caldo e temporali

Le proiezioni meteo indicano che i prossimi due mesi (Luglio e Agosto) potrebbero essere leggermente più caldi della media, ma nulla di paragonabile al 2022. In altre parole: non c’è motivo di preoccuparsi eccessivamente. Quest’anno, la preoccupazione principale non riguarda tanto il caldo, quanto i fenomeni violenti che potrebbero verificarsi in caso di frequenti perturbazioni.