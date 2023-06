In questo periodo sentire nominare il “meteo estremo” praticamente all’ordine del giorno. Dopotutto considerando quanto accaduto fino ad oggi non si può certo dire che la situazione sia splendida.

Per certi aspetti utilizzare il concetto di meteo estremo non è assolutamente sbagliato, infatti la quantità di pioggia caduta del mese di maggio è stata sicuramente eccezionale così come è risultata eccezionale anche l’instabilità registrata in questa prima settimana di giugno.

Quindi diciamo che utilizzare questo termine non è sbagliato, anche perché alle porte abbiamo un nuovo peggioramento che rischia seriamente di portare altra acqua. Anzi, parecchia acqua. Ovviamente i bilanci andranno fatti alla fine, quindi in questo caso a fine giugno, ma possiamo già iniziare ad abbozzare primo sunto mensile sulla base di quello che successo e di quello che succederà la prossima settimana.

Un sunto che parla chiaro, anche giugno rischia seriamente di portare tantissima pioggia svariate regioni d’Italia. Diciamo che con il prossimo peggioramento delle zone colpite potrebbero essere un po’ tutte, a questo punto di vista lo si potrebbe definire un peggioramento assolutamente democratico perché andrebbe a interessare l’intero stivale.

La speranza ovviamente è che anche in questo caso non si debba parlare di meteo estremo, però il rischio che si possono verificare fenomeni particolarmente violenti c’è e dobbiamo prenderlo seriamente in considerazione.

Di certo non è un mese di giugno usuale, i mesi di giugno usuali sono altri ed in passato ricorderete che in questo periodo si stava già parlando di gran caldo africano. Ecco, gli anni scorsi l’eccezionalità era un’altra ovvero il caldo anomalo che costantemente prendeva il sopravvento spesso e volentieri già a partire da maggio.

Vedremo, vedremo se la situazione subirà dei cambiamenti nell’ultima decade di giugno, per il momento non possiamo certo dire che l’estate sia iniziata.