Caldo atroce, caldo folle, caldo terribile, in due parole caldo africano… Tranquilli che prima o poi ne parleremo, tranquilli che prima o poi le condizioni meteo climatiche ci metteranno davanti a quel cambiamento che un po’ tutti state aspettando.

Un cambiamento che speriamo arrivi il prima possibile sia perché di piogge non se ne può davvero più, sia perché più tardi arriverà peggio sarà. C’è il rischio, a questo punto reale, di dover passare in quattro e quattr’otto da una primavera infinita alla piena estate e sappiamo che la piena estate ultimamente significa spesso e volentieri anticiclone africano.

Significa quindi che dovremmo farci trovare pronti quando l’anticiclone africano romperà definitivamente gli indugi non trovando più resistenza né dal lato dell’oceano Atlantico né dal lato continentale. Quando succederà? Quesito lecito, quesito che ci stiamo ponendo anche noi ma al quale attualmente non riusciamo a dare una risposta per il semplice fatto che crediamo in un mese di giugno grosso modo simile a quanto sta accadendo e a quanto accadrà nei prossimi giorni.

Probabilmente sarà più simile a quanto accadrà nei prossimi giorni, ovvero tentativi di consolidamento dell’alta pressione subito messi a tacere da nuovi assalti temporaleschi particolarmente intensi.

Da questo punto di vista dovremo stare molto attenti perché i contrasti termici potrebbero essere realmente imponenti, più si andrà avanti con la stagione peggio sarà e quindi dovremo attendere dei fenomeni ancora più forti. Oltre ai nubifragi inizieranno ad apparire anche le devastanti grandinate e questo non sarà sicuramente un bene.

Dovremo dicevamo avere pazienza, anche quando arriverà il caldo perché lo farà improvvisamente e perché come detto potrebbe essere da subito molto violento. Un caldo atroce, un caldo folle, un caldo terribile, in due parole il temibile caldo africano. Scordiamoci quindi l’anticiclone delle Azzorre perché anche quest’anno il vero protagonista sarà il suo omonimo subtropicale.

Vi saranno di picchi di calura veramente terribili, soprattutto nei mesi di luglio e di agosto quando la fornace africana girerà a pieno regime. Non ci resta che aspettare perché ormai non manca molto e quindi le risposte stanno in qualche modo per arrivare.