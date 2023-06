È innegabile che l’estate si è trasformata in un cocktail di eventi meteo estremi. Questa affermazione potrebbe sembrare audace, ma è basata su fatti concreti. Si assiste infatti a un repentino passaggio da ondate di calore intense a tempeste di notevole violenza.

Un cocktail che sembra destinato a persistere

Il riscaldamento globale e le sue conseguenze

Il riscaldamento globale è un fenomeno inarrestabile che sta influenzando ogni angolo del pianeta. Tuttavia, è importante sottolineare che l’Italia e l’area mediterranea rappresentano un cosiddetto hotspot climatico. Questo significa che in queste regioni il clima sta cambiando più rapidamente e le temperature stanno aumentando a un ritmo più veloce. Di conseguenza, l’atmosfera è sempre più saturata di vapore acqueo e quando una perturbazione fredda arriva dal Nord Atlantico, le conseguenze sono facilmente prevedibili.

È importante ricordare, tuttavia, che non tutte le aree dell’Italia sono costantemente soggette a fenomeni estremi. Questi eventi, per loro natura, tendono ad essere molto localizzati, rendendo improbabile che un’intera provincia o regione sia colpita da grandinate, venti forti o tornado.

Un’osservazione che avevamo fatto in precedenza

Nonostante un inizio ritardato e lento, l’Estate 2023 sta gradualmente prendendo il sopravvento. Non importa quanto possa sembrare improbabile, l’anticiclone africano finisce sempre per farci visita almeno una o due volte durante la stagione estiva. E spesso dura a lungo.

Ci siamo lasciati alle spalle la prima ondata di calore, ma la settimana prossima non promette temperature fresche. Tuttavia, avevamo già avvisato i nostri lettori che il caldo sarebbe arrivato in ogni caso, dal nord al sud, in tutte le sue forme. Anche nelle stagioni che hanno avuto un inizio difficile, ci sono sempre state 2-3 ondate di calore, alcune delle quali intense e di durata non trascurabile.

È ormai impensabile avere un’intera stagione estiva senza almeno un periodo di caldo africano persistente. L’ideale sarebbe avere periodi di piogge e temporali tra una fase di caldo estremo e l’altra, senza che questi fenomeni sfocino in eventi violenti. Purtroppo, sappiamo che statisticamente è quasi impossibile che il passaggio da un caldo estremo a piogge avvenga senza conseguenze.

In sintesi, l’estate si sta trasformando in un mix di fenomeni meteo estremi, con un rapido passaggio da ondate di calore a tempeste violente. Questo è dovuto principalmente al riscaldamento globale, che sta influenzando in modo particolare l’Italia e l’area mediterranea. Probabilmente anche nell’estate 2023 vedremo ondate di calore alternarsi a periodi di piogge e temporali.