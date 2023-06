Il mese di giugno 2023 sta per concludersi e possiamo iniziare a tracciare un primo bilancio meteo climatico. Giugno si è caratterizzato per un’alternanza di condizioni atmosferiche: nella prima metà abbiamo avuto temperature fresche e temporali, mentre nella seconda metà si è verificata un’intensa ondata di calore di origine africana.

Le previsioni per l’inizio di luglio

Nonostante manchino ancora alcuni giorni alla fine del mese, possiamo già prevedere un cambiamento nelle condizioni meteo, che potrebbe influenzare l’andamento della anche all’inizio del nuovo mese Abbiamo infatti notato una prima diminuzione delle temperature, che ha portato ad un calo del caldo subtropicale che fino ai giorni scorsi risultava insopportabile.

Un possibile peggioramento del tempo

Stiamo per assistere ad un peggioramento del tempo, che influenzerà queste ultime fasi di giugno e i primi giorni di luglio. In ogni caso, affermare che stiamo vivendo un’ennesima “estate africana” in questo momento non sarebbe del tutto corretto.

Le caratteristiche dell’estate negli ultimi decenni

È vero che spesso si tende a definire una stagione in base alle sue caratteristiche più evidenti, e negli ultimi decenni l’estate ha mostrato tratti innegabilmente subtropicali. Tuttavia, non dobbiamo commettere l’errore di ragionare in modo troppo schematico e prevedere l’andamento dell’intera stagione sulla base delle condizioni meteo attuali.

Le prospettive per luglio e agosto

Non è una follia meteo affermare che potremmo vivere un’estate africana, poiché tra luglio e agosto l’anticiclone africano potrebbe rivelarsi ancora più intenso rispetto a quanto abbiamo sperimentato finora. In particolare, non è da escludere che si possa avere un’ondata di calore eccezionale, con temperature record.

Le considerazioni sul tipo di estate che ci aspetta

Se queste previsioni si rivelassero corrette, dovremmo allora riflettere sul tipo di estate che ci apprestiamo ad affrontare, considerando anche che agosto potrebbe presentare temperature molto elevate nella sua prima metà.

Il bilancio finale della stagione estiva

Come sempre, i bilanci definitivi andranno stilati a fine stagione, tenendo conto di una serie di fattori che al momento risultano imprevedibili. Solo allora potremo avere un quadro completo dell’andamento meteo climatico dell’estate 2023.