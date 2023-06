Meteo d’Estate tropicale da Giugno

Il meteo dell’Estate 2023 si sta presentando con un avvio tutt’altro che tranquillo, con un flusso di aria umida atlantica e correnti più calde provenienti dall’Africa che prevedono un notevole innalzamento delle temperature a Giugno. Nonostante ci si aspetti più caldo rispetto alla media, sono previste piogge ben al di sopra della norma. Un anticiclone intenso forte sulla Gran Bretagna e fino all’Islanda condurrà all’ingresso di correnti umide oceaniche sull’Italia.

E dopo un Maggio poco estivo rispetto ad altri anni, e per fortuna direi, con ampie tracce di quella tarda primavera che ci dovrebbe sempre essere, ma più piovoso della media, si spera in un Giugno che porti l’Estate, magari quella normale, ma senza scatenare l’auspicio di un ritorno al fresco e delle precipitazioni. Tuttavia, ciò potrebbe portare condizioni meteorologiche estreme, con passaggi repentini da calore intenso a intense piogge.

Il clima previsto: un mix di umidità e calore

La previsione per l’Estate 2023 non è delle più rassicuranti. La combinazione di un’umidità atlantico-mediterranea persistente e l’innalzamento termico africano, anticipa un Giugno che sarà tutto tranne che ordinario. Le previsioni indicano un caldo superiore alla media, ma anche piogge ben oltre il normale. E caldo umido vuol dire afoso, molto afoso viste le temperature che ormai spesso saliranno sopra i 30°C in pianura.

L’influenza dell’anticiclone sulla Gran Bretagna e l’Islanda

Un forte anticiclone, situato tra la Gran Bretagna e l’Islanda, sta alimentando l’ingresso di correnti umide oceaniche. Questo anticiclone sta avendo un impatto significativo sulle condizioni climatiche, complicando ulteriormente la situazione. Le previsioni stagionali prospettano la persistenza di alte pressioni nel Nord Europa, e questo mina il bel tempo nel Mediterraneo e l’Italia.

Le conseguenze del Maggio

Dopo un Maggio poco estivo, e menomale, si spera in un Giugno che porti un cambiamento positivo, magari l’avvento dell’Estate normale. Ma con quale normalità mi chiedo io? Ma le anomale alte pressioni nord europee potrebbero introdurre improvvisamente aria fresca, e dare innesco a precipitazioni intense, specie per Giugno, a questo punto. Descrivere cosa succederà dopo è arduo, magari mi attrezzerò di una sfera di cristallo, o se volete vi racconterò cosa propongono i modelli matematici stagionali.

L’allarme per le condizioni meteo estreme

L’allarme riguarda l’arrivo di un calore intenso, che quest’anno potrebbe raggiungere livelli senza precedenti, lo ha dato il WMO. Questo calore estremo potrebbe essere improvvisamente sostituito da raffiche di fresco, creando contrasti termici che potrebbero innescare fenomeni meteorologici estremi, come violenti temporali e grandinate devastanti.

Orbene, perché questo possa succedere in Italia, dovremmo avere l’attuale configurazione atmosferica, o una simile, con anomalie fortissime della circolazione atmosferica. Con improvvise, quanto violente, ondate di caldo africano, e sbuffi freschi da nord. Insomma, contrasti termici che abbiamo visto in altre annate, ma che a causa del cambiamento climatico potrebbero essere di maggiore intensità.