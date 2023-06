Dopo settimane di alti e bassi meteorologici, sembra che finalmente sia giunto il momento di godersi un po’ di tranquillità e caldo. Un redivivo anticiclone africano potrebbe risvegliarsi dal suo letargo e portare stabilità e temperature più elevate proprio a cavallo del prossimo weekend. Tuttavia, è importante ricordare che stiamo usando il condizionale, poiché la distanza temporale ci impone di rimanere cauti.

Le previsioni per il prossimo weekend

La spinta dell’anticiclone africano

Dopo il maltempo degli ultimi giorni e il miglioramento previsto per la vigilia del weekend, tra sabato 17 e domenica 18 giugno sembra sempre più probabile una vera e propria spinta verso nord da parte di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Questo potrebbe trasformare la forte instabilità di questi giorni in isolati e poco diffusi temporali pomeridiani a ridosso dei soli rilievi, mentre sulle pianure e lungo i litorali ci sarebbe sempre più sole e temperature in deciso aumento.

Le aree più calde

Da un primo esame, l’area più calda dovrebbe risultare il Sud, in particolare la Sicilia, mentre le temperature dovrebbero risultare un po’ meno elevate man mano che ci si sposta verso Nord.

L’inizio della prossima settimana

L’unione tra l’anticiclone africano e l’alta pressione del Nord Europa

A rendere ancora più interessante questa ipotesi è quanto potrebbe accadere con l’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone africano, pur mantenendo il suo cuore più bollente sul Nord Africa, potrebbe unirsi all’area di alta pressione che da parecchio tempo soggiorna sul Nord Europa. Si andrebbe così a creare un lungo ponte anticiclonico foriero di stabilità e temperature pienamente estive, ma senza particolari eccessi.

Attendiamo i nuovi aggiornamenti

Restiamo comunque in attesa di vedere cosa ci proporranno nei prossimi giorni i nuovi aggiornamenti meteorologici, sperando che le previsioni si confermino e possiamo finalmente goderci un po’ di caldo e stabilità.