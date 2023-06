È innegabile che il quadro meteo climatico si sia orientato improvvisamente su frequenze pesantemente estive. Da un giorno all’altro ci siamo trovati catapultati nelle fauci dell’anticiclone africano senza neppure avere un attimo di tregua.

Si dice solitamente dalla padella alla brace… Ecco, questo è proprio l’esempio calzante… Diciamo che passare in men che non si dica del fresco e dai temporali al caldo atroce non è semplice. Soprattutto lo shock termico che stiamo percependo non è per niente da sottovalutare.

Ora tutti dall’altra parte, ovvero dalla parte di chi in presenza dell’anticiclone africano tende a estremizzare le cose. Non perché l’ondata di caldo non sia importante, ma perché non si aspettava altro che decretare il definitivo consolidamento della bella stagione. Ora tutti a dirvi sarà l’estate africana più calde di sempre, sarà un’estate infinita, sarà sempre e solo caldo record.

Peccato che non è così… Già, forse tra qualche giorno un po’ tutti si renderanno conto che l’estate non è ancora salda al comando. Sapete perché? Se seguite assiduamente i nostri approfondimenti dovreste saperlo, sappiate però che le complesse dinamiche atmosferiche ampiamente descritte per mesi non si sono ancora completate.

Significa che l’accelerazione estiva che stiamo vivendo potrebbe avere degli intoppi. Intoppi importanti, probabilmente già tra qualche giorno quando il Mediterraneo dovrebbe transitare un vortice di aria fresca con tutte le conseguenze del caso. Se ciò dovesse accadere non ci si dovrebbe stupire o meglio, non si dovrebbero stupire coloro i quali hanno seguito attentamente i nostri ragionamenti fatti le scorse settimane.

Siamo convinti, lo ripetiamo, che l’estate riuscirà probabilmente a prendere il sopravvento definitivamente nel mese di luglio. Prima sarà difficile evitare nuove insidie che potrebbero anche causare non pochi problemi per via dei fenomeni violenti. Insomma, piano con le sentenze, non è ancora arrivato il momento di parlare soltanto di estate rovente.