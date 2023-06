Il meteo degli ultimi giorni ci ha mostrato un vero e proprio ribaltone, passando dai temporali e nubifragi al super caldo e all’anticiclone africano. Questo è ciò che ci aspetta nel corso della prossima settimana, segnando l’inizio dell’estate sia dal punto di vista astronomico che meteorologico.

Il passaggio dal fresco al caldo africano: uno shock meteo climatico

Il cambiamento repentino delle condizioni meteo, dal fresco e dai temporali al caldo africano, rappresenta un vero e proprio shock meteo climatico. Questo passaggio improvviso è stato anticipato dalle nostre previsioni, che avevano evidenziato il rischio di passare da una situazione all’altra in breve tempo.

L’alta pressione subtropicale prende il sopravvento

Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che l’alta pressione subtropicale riuscirà a prendere il sopravvento già a partire dal weekend, per poi protrarsi per tutta la prossima settimana, incrementando il proprio potenziale riscaldante. I vari modelli previsionali, dopo qualche tentennamento, si sono tutti messi d’accordo in questa direzione, confermando l’arrivo dell’estate.

Quanto durerà l’ondata di caldo?

Al momento, è difficile stabilire con certezza la durata dell’ondata di caldo. Tuttavia, facendo riferimento alle proiezioni dei centri di calcolo, sembrerebbe che a fine giugno possa esservi un affondo d’aria fresca da nord, con tutte le conseguenze del caso. Tuttavia, sappiamo bene che quando abbiamo a che fare con un’alta pressione di questo tipo, le cose possono proseguire senza particolari problemi.

La bella stagione sta per iniziare sotto ogni punto di vista

Questo cambiamento meteo ci fa capire che la bella stagione sta veramente per iniziare sotto ogni punto di vista, anche per quanto riguarda il grande caldo o, se preferite, la vera calura. Dopo un periodo di instabilità, sembra che il meteo sia finalmente pronto a regalarci giornate di sole e temperature più elevate.

Prepariamoci al caldo estivo

È importante prepararsi adeguatamente al caldo estivo, soprattutto per quanto riguarda l’idratazione e la protezione dalla luce solare. Ricordate di bere molta acqua, indossare abiti leggeri e utilizzare creme solari adatte al vostro tipo di pelle. Inoltre, cercate di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

Consigli per affrontare il caldo in città

Se vivete in città, il caldo estivo può essere particolarmente opprimente a causa del cosiddetto “effetto isola di calore”. Per mitigare questo fenomeno, è consigliabile utilizzare ventilatori o condizionatori d’aria, tenere le tapparelle abbassate durante le ore più calde e cercare di trascorrere del tempo in aree verdi, come parchi e giardini.

In conclusione, il meteo delle prossime settimane ci porterà un vero e proprio ribaltone, con l’arrivo del caldo africano e dell’anticiclone subtropicale. Prepariamoci a vivere un’estate calda e soleggiata, ma ricordiamoci sempre di proteggerci adeguatamente dalle alte temperature e dai raggi solari.