Arriviamo da un mese di maggio che come sappiamo è stato eccezionalmente piovoso, un mese durante il quale le condizioni meteo climatiche non hanno avuto nulla di normale o comunque poco di normale.

Poi con giugno la speranza che il meteo potesse migliorare c’era, invece per un motivo per un altro sono rimasti i temporali spesso e volentieri talmente violenti da creare alluvioni lampo. Diciamo che in virtù di questo maltempo milioni di italiani stanno sperando che l’estate possa arrivare il più in fretta possibile, invece per il mese di giugno pare che il tempo abbia altri programmi.

Infatti nel corso della prossima settimana avremo un nuovo intenso peggioramento. Ormai tale scenario è confermato da tutti i centri di calcolo internazionali, un peggioramento che verrà innescato dall’arrivo di un vortice di bassa pressione da ovest e che successivamente avrà man forte da aria fresca proveniente dai quadranti orientali.

Questo non farà altro che esaltare i contrasti termici, quindi significa che i fenomeni ancora una volta potranno risultare particolarmente forti. Fenomeni che nella fase centrale della prossima settimana saranno diffusi, quindi si potrà parlare di vero e proprio maltempo, fenomeni che potranno assumere spesso e volentieri carattere di temporale senza escludere nuovi nubifragi e grandinate.

Si iniziano già vedere nelle mappe ad alta risoluzione accumuli di pioggia veramente importanti, accumuli che chiaramente si andranno a sommare a tutta l’acqua venuta giù dal cielo nelle scorse settimane. Questo significa che anche stavolta potrebbero crearsi situazioni di criticità idrogeologica ed è per questo motivo che vi invitiamo a tenere sott’occhio i vari bollettini che verranno rilasciati dalle autorità competenti.

Comunque la si guardi anche il mese di giugno, considerando che la prossima settimana se ne sarà andata via la prima metà, in questo momento non lo si può certo definire un mese estivo. Anzi, per certi versi sembra di essere ancora in primavera se non addirittura in alcuni momenti in autunno.