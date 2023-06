È arrivato il momento di dire basta, è arrivato il momento di tirare fuori la verità meteo… Sì, perché le frottole quando si tratta una materia come quella meteorologica non servono a niente.

Non esistono bugie “bianche”, non possono esserci bugie buone perché quando si ipotizzano evoluzioni meteo climatiche di varia natura bisogna essere sinceri. Sapete perché? Beh, molto semplicemente perché ogni evoluzione meteo climatica può portare a dei risvolti inattesi e imprevedibili.

Ogni evoluzione meteo climatica deve essere trattata seriamente, immaginate che cosa sarebbe successo se per tutto il mese di maggio e per la prima metà di giugno non avessimo preso seriamente i vari peggioramenti del tempo… Avremmo sottovalutato quanto poi effettivamente accaduto.

Immaginate di non prendere seriamente l’ondata di caldo che ci sta interessando… Beh, non faremmo sicuramente un buon lavoro. Non si può sottovalutare un’ondata di caldo di tale portata perché ci sono persone che questo caldo non lo sopportano per via della salute magari cagionevole.

Non possiamo poi sottovalutare quanto lasciano intravedere i modelli di previsione per i prossimi giorni, ovvero il rischio che sull’Italia si abbatta una nuova ondata di furiosi temporali. Dovessimo dirvi “no, non succederà niente” non faremmo un buon lavoro. Si tratterebbe di dirvi una bugia, ma dirvi una bugia cosa servirebbe? A niente.

Bisogna sempre essere sinceri, bisogna sempre ricordarsi che in campo meteorologico la verità (peraltro come in tutti i campi della nostra vita) pagherà sempre.