Si contano i giorni, perché ormai è inutile nascondersi dietro un dito: le condizioni meteo climatiche stanno per cambiare. Sì, ma che cambiamento sarà?

Giustamente tutti si stanno chiedendo quand’è che esploderà l’estate, perché alla luce di quanto accaduto fino ad oggi molto probabilmente avremo letteralmente un’esplosione della bella stagione. Non possiamo continuare ad avere infinitamente temporali, non sarebbe niente normale anche se magari chi non ama per niente il caldo atroce spera che l’estate possa essere clemente.

Però un conto è avere un’estate clemente, un altro paio di maniche è avere costantemente temporali… Non possiamo pretendere che il tempo sia sempre instabile, non sarebbe per niente normale. Dobbiamo per forza di cose mettere in preventivo le prime ondate di caldo perché siamo a giugno quindi l’alta pressione prima o poi arriverà e prenderà il sopravvento.

Sì, ma che alta pressione sarà? Molto probabilmente sarà l’alta pressione africana quindi non stiamo prendere in considerazione il miglioramento che dovrebbe subentrare nella seconda parte della settimana perché non si tratterà di quel promontorio anticiclonico tant’è che dovrebbe cedere abbastanza facilmente.

Piuttosto dobbiamo guardare con molta attenzione la seconda metà di giugno perché sarà quello il periodo molto probabilmente durante il quale avremo un cambiamento estivo degno di questo nome. A quel punto arriverà veramente il caldo terribile, a quel punto il meteo africano sarà scatenato e non ci potremo fare più tanto.

Poi si, dovremo discutere sulla sua durata perché siamo convinti che saranno fiammate terribili ma di breve durata, però state tranquilli che non ce l’ha scapperemo neanche quest’anno. Il caldo atroce verrà a trovarci.