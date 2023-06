Tra una settimana molto probabilmente staremmo parlando di condizioni meteo climatiche nettamente estive, di condizioni meteo climatiche per certi versi impreviste o imprevedibili considerando quanto accadrà tra non molto ma soprattutto quanto avvenuto nel corso delle ultime settimane.

Eppure lo sapevamo, trovandoci nel bel mezzo di giugno il primo vero miglioramento avrebbe potuto assumere connotati di persistenza. Detto fatto, l’anticiclone africano verrà a prendere subito il sopravvento sulle nostre regioni e se fino a qualche giorno fa non sembrava avere forza necessaria per imporre il proprio diktat nel corso degli ultimissimi giorni i centri di calcolo internazionali hanno cambiato rotta. Tutti.

Ci dicono infatti che l’anticiclone africano durerà circa una decina di giorni, poi vedremo… In questa decina di giorni però farà molto caldo, infatti abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche e quanto accennato in uno degli ultimi approfondimenti è straconfermato.

Stiamo parlando di temperature in rapida forte ascesa, temperature che a circa 1500 m di quota dovrebbero raggiungere i 20 °C, il che significa che a livello del mare i termometri potrebbero superare la soglia dei 35 °C di massima. Non solo, non possiamo escludere che in qualche località tra le due isole maggiori e il sud Italia i termometri possano sfiorare quota 40 °C.

Sarà la prima vera ondata di caldo dell’estate, quindi al momento non dobbiamo ancora preoccuparci dell’alta umidità ovvero si tratterà di caldo torrido e non di caldo afoso. Però attenzione, perché con la persistenza dell’alta pressione le carte in tavola potrebbero cambiare gradualmente in quanto una massa d’aria calda e secca in transito sul Mediterraneo non fa altro che caricarsi d’umidità col passare dei giorni.

Comunque avremo modo di parlare di tutti questi elementi, avremo modo nei prossimi giorni di entrare nello specifico così da potervi fornire tutti i dettagli inerenti l’entità e la durata del primo caldo africano dell’estate 2023.