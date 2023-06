Eccoci qui, ancora una volta pronti a parlare di anomalie meteo climatiche pesanti. Sembrerà strano ma in questo periodo stiamo parlando di anomalie di tutt’altro spessore, ovvero stiamo parlando dell’ingente quantità di pioggia che da diverse settimane si abbatte in Italia provocando non pochi danni e altrettanti disagi.

Sembrerà strano ma fino a questo momento non abbiamo ancora parlato della classica anomalia degli ultimi decenni, ovvero l’anticiclone africano e il conseguente caldo atroce.

Evidentemente qualcosa, almeno fino a questo momento, si è inceppato nel meccanismo che puntualmente consegnava l’Italia nelle mani del caldo africano già nel mese di maggio. Non è andata così, vuoi perché le dinamiche atmosferiche tardo invernali hanno condizionato la circolazione emisferica vuoi perché la natura alla fin fine fa quello che vuole.

Non c’è scritto da nessuna parte che per forza di cose il caldo atroce debba arrivare già nel mese di maggio, ci mancherebbe altro… Però adesso siamo a giugno quindi le chances che ciò possa accadere saliranno in maniera esponenziale. Va detto che nelle proiezioni dei vari modelli di previsione non si vede nulla di tutto ciò, quindi in un certo senso si potrebbe anche stare tranquilli perché giugno potrebbe scongiurare picchi di caldo eccezionale.

Purtroppo però sappiamo che questo tipo di situazione atmosferica spesso e volentieri si manifesta senza il minimo preavviso, quindi non siamo per niente convinti che da qui al 20 giugno non accada nulla di tutto ciò… Siamo al contrario convinti che qualche bella ondata di caldo inghiottirà il Mediterraneo.

Chissà che poi non vada a inghiottire i nostri mari e le nostre regioni provando a prendere definitivamente il sopravvento e proiettandoci a due mesi ovvero luglio e agosto letteralmente roventi. Sì, perché in quei due mesi crediamo che picchi africani possano davvero raggiungere livelli eccezionali, con la speranza che magari possano durare poco altrimenti sarebbero veramente dolori.

Inutile comunque fasciarsi la testa prima di sbatterla no? Si dice così non a caso per cui lasciamo che passi il tempo e lasciamo che le risposte arrivino da sole.