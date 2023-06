Deve ancora arrivare luglio, sì… Sappiamo che il prossimo sarà un mese attesissimo, sappiamo che il prossimo sarà un mese che vedrà milioni di turisti prendere d’assalto le nostre splendide località.

Sappiamo che l’interesse per luglio non può essere trascurato, infatti vi abbiamo già proposto considerazioni inerenti le possibili condizioni meteo climatiche o meglio, considerazioni inerenti il possibile trend meteo climatico. Sì, perché proponendo considerazioni mensili bisogna necessariamente parlare di trend, non di previsioni.

Però come al solito siamo proiettati oltre, perché ci piace mettere a frutto le nostre attitudini analitiche provando a focalizzare l’attenzione sul mese di agosto. Un mese di agosto che, sempre secondo la nostra modesta opinione, potrebbe avere una doppia faccia. La prima metà, poi la seconda.

Una prima metà durante la quale il caldo furioso africano potrebbe essere indiscusso protagonista. Forse il peggio del peggio, forse il caldo più intenso degli ultimi anni. Il che, considerando quanto avvenuto nelle ultime estati e anche negli ultimi giorni, non ci fa stare per nulla sereni.

Però occhio alla seconda metà d’agosto, perché quella potrebbe riservare sorprese incredibili, clamorose, devastanti. La seconda metà d’agosto potrebbe metterci davanti al fatto compiuto, ovvero a un cambiamento del quadro meteo climatico così come accadeva decenni or sono.

Ricordate i temporali di fine estate? Ecco, quello era un appuntamento fisso. Un appuntamento che potrebbe riproporsi quest’anno, magari con violenza insolita a causa del caldo pregresso e a causa del fresco incipiente.

Ecco quindi tracciato il trend d’agosto. Ci prenderemo? Vedremo, fatto sta che negli ultimi mesi le considerazioni che abbiamo fatto si sono sempre rivelate corrette.