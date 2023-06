Faremo in tempo a godere di un po’ di meteo estivo? Beh, visto quanto sta succedendo è lecito chiederselo, così come per noi è dovere rispondere ad un quesito che molto probabilmente si staranno ponendo in tantissimi.

La risposta è sì, riusciremo a godere di un po’ di sole e di temperature in rialzo dalla seconda parte di questa settimana. L’alta pressione infatti è ampiamente confermata da tutti i modelli di previsione, un alta pressione che comunque pur portando il primo caldo di giugno non sembra in grado di riuscire ad imporsi con severità sul cammino stagionale.

Anzi, se fino a qualche ora fa c’erano delle incertezze riguardanti l’ipotesi di un nuovo peggioramento intorno a metà mese le ultimissime emissioni dei centri di calcolo internazionali sembrano aver trovato la quadratura del cerchio ovvero sembrano voler tutti confermare un nuovo cambiamento attorno a quella data.

Un cambiamento che verrebbe anche stavolta dall’oceano Atlantico laddove un’ampia zona di bassa pressione si estenderebbe gradualmente direzione dell’Europa occidentale innescando successivamente l’intrusione di aria umida nel cuore del Mediterraneo. Considerando la presenza dell’alta pressione si potrebbe scavare una goccia fredda in quota, pertanto si tornerebbe a parlare di forte instabilità atmosferica.

Instabilità atmosferica chiaramente vorrebbe dire temporali, temporali anche di forte intensità perché più andremo avanti con la stagione maggiori saranno i contrasti termici che si creeranno. Tenete conto infatti che l’aria umida sarebbe ovviamente più fresca di quella calda portata dell’alta pressione, pertanto i contrasti termici sarebbero piuttosto marcati con conseguente violenta fenomenologia associata.

Se tale scenario dovesse realizzarsi beh, non possiamo far altro che esclamare “mamma mia che meteo anche per giugno”! Sì, anche giugno come temevamo sembra avere tutta l’intenzione di lasciare il segno in tutti i sensi.