Siamo oramai proiettati verso il mese di luglio, un mese durante il quale solitamente le condizioni meteo climatiche rappresentano al meglio le peculiarità della stagione estiva.

Insieme ad agosto si tratta del mese estivo per antonomasia, quindi è lecito attendersi tempo splendido in lungo e in largo. Tempo splendido chiaramente significa avere a che fare con l’alta pressione ma mentre un tempo si parlava di anticiclone delle Azzorre ora si parla quasi esclusivamente dell’anticiclone africano.

Senza andare troppo lontani ne stiamo parlando anche in questi giorni perché siamo ormai preda della primavera ondata di caldo dell’estate 2023. Un’ondata di caldo cattiva, un’ondata di caldo destinata a dare il meglio di sé proprio tra qualche ora con temperature che in qualche caso potrebbero sfiorare quota 40 °C.

Bene, la paura è che tali valori possano insistere per tanto tempo, soprattutto possano riproporsi costantemente nei prossimi due mesi e mezzo.

A tal proposito possiamo dirvi che le proiezioni di luglio, quelle dei modelli stagionali, continuano a dirci che sarà un mese molto molto caldo. Un mese durante il quale molto probabilmente avremo varie sfuriate africane, un mese durante il quale molto probabilmente toccheremo picchi di calore esagerati forse anche superiori ai 40 °C.

Però potrebbe trattarsi di picchi transitori, destinati a soccombere sotto i colpi di alcune rinfrescate potenzialmente pericolose in quanto capaci di portarci temporali di un certo tipo. Ciò non toglie comunque che si stia parlando di un mese estremamente estivo, molto probabilmente al pari di agosto.

Non chiedeteci però se farà più caldo di un anno fa perché questo ovviamente non lo possiamo sapere. I bilanci, ricordatelo, vanno fatti sempre alla fine di ogni evento. Se vorremo fare un bilancio dell’estate dovremo attendere fino a settembre, non prima.