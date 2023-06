Tra qualche giorno avremo modo di parlare di fresco e temporali, quindi di un quadro meteo climatico differente rispetto a quello registrato negli ultimi giorni.

Un cambiamento per certi versi illusorio, infatti nel corso della prima settimana di luglio l’incubo peggiore delle ultime estati dovrebbe riproporsi. Ovviamente stiamo parlando dell’anticiclone africano, anticiclone che secondo le proiezioni dei vari modelli di previsione potrebbe ripresentarsi ancora più cattivo.

Ancora più cattivo se dovessimo paragonare l’ondata di caldo a quella di giugno, quest’ultima infatti fu veramente impressionante soprattutto su alcune regioni d’Italia dove le temperature superarono addirittura quota 40 °C. Bene, stavolta si potrebbe fare anche peggio ed è tutto dire…

Possiamo dirvi che in base alle ultimissime interpolazione dei centri di calcolo internazionali si potrebbero raggiungere picchi di 26-28 °C a 1500 m di quota. Addirittura c’è qualche modello che va persino oltre tale soglia, cosa che dovesse accadere rappresenterebbe molto probabilmente un record assoluto.

Quali potrebbero essere pertanto le temperature raggiungibili? Se confermati certi valori prepariamoci a picchi di 45 °C, forse si potrebbe addirittura andare oltre a tale soglia.

Chiaro, stiamo parlando di un’ondata di caldo dalla portata eccezionale ma se avete seguito i nostri approfondimenti nel corso delle scorse settimane saprete che avevamo già ipotizzato mese di luglio potenzialmente terribile dal punto di vista del caldo. Luglio che inizierà all’insegna del fresco dei temporali ma che poi potrebbe cambiare decisamente marcia.

Non chiedeteci in questo momento quanto potrebbe durare l’ondata di caldo perché non possiamo saperlo, tuttavia potrebbe trattarsi stavolta di una fase prolungata e per questo motivo più preoccupante.