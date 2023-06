Il meteo è al centro dell’attenzione in questi giorni, a causa dell’imminente ondata di caldo che sta per colpire l’Italia. Questo cambiamento climatico porterà un’esplosione estiva, passando dal fresco e maltempo all’anticiclone africano. Non è sorprendente che tale cambiamento avvenga rapidamente, dato che siamo nella seconda metà di giugno.

Le temperature in aumento

Questa settimana si sentirà parlare spesso delle alte o altissime temperature che si raggiungeranno in varie zone d’Italia. Tuttavia, è importante non cadere nella trappola delle notizie esagerate o estremizzate riguardo l’informazione meteo climatica. Infatti, il caldo africano è diventato il protagonista indiscusso delle nostre estati, e l’anticiclone africano è spesso l’unica struttura anticiclonica in grado di portare bel tempo anche nel resto dell’anno.

La nuova normalità meteo

Il fenomeno delle alte temperature estive è ormai considerato la nuova normalità meteo degli anni 2000. Per comprendere appieno questo cambiamento, è necessario considerare almeno un trentennio di rilevazioni meteorologiche. L’ultimo trentennio ha visto il passaggio di mano tra l’anticiclone delle Azzorre e l’anticiclone africano, confermando il cambiamento climatico in atto.

Domande sul futuro

È lecito chiedersi se il cambiamento climatico ci riporterà al passato o se il riscaldamento globale si fermerà. Purtroppo, non possiamo rispondere a queste domande con certezza, ma possiamo sperare che la ciclicità climatica possa in qualche modo porre rimedio a una situazione apparentemente irrecuperabile.

Le diverse aree geografiche

Le alte temperature colpiranno diverse aree geografiche dell’Italia, con particolare intensità nelle zone del Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia e Isole Maggiori.

Il Nord Italia

Il Nord Italia sarà interessato dall’anticiclone africano, che porterà temperature elevate e condizioni di bel tempo. Le città principali, come Milano, Torino e Venezia, potrebbero registrare temperature superiori ai 30 gradi.

Il Centro e Sud Italia

Anche il Centro e il Sud Italia saranno colpiti dall’ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 35 gradi in alcune zone. Le città costiere, come Roma, Napoli e Bari, potrebbero essere particolarmente interessate dal fenomeno.

Le Isole Maggiori

Le Isole Maggiori, come Sicilia e Sardegna, non saranno esenti dall’anticiclone africano. Anche qui, le temperature potrebbero raggiungere valori elevati, soprattutto nelle zone interne e nelle città principali, come Palermo e Cagliari.

In conclusione, l’imminente ondata di caldo che sta per colpire l’Italia è un fenomeno ormai considerato la nuova normalità meteo degli anni 2000. Le alte temperature interesseranno diverse aree geografiche del Paese, con particolare intensità nelle zone del Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori. Tuttavia, è importante non cadere nella trappola delle notizie esagerate o estremizzate riguardo l’informazione meteo climatica.