Dopo aver dipinto uno scenario meteo climatico per il mese di luglio non ci resta che provare a ipotizzare un quadro evolutivo per il mese successivo, ovvero per agosto 2023.

Ovviamente dobbiamo fare il solito duplice lavoro: da un lato tener conto delle proiezioni stagionali, dall’altro lato analizzare i pattern climatici che ci aiutano costantemente ad avere un’idea più o meno precisa circa l’evoluzione atmosferica emisferica. Detto ciò vediamo che cosa ci potrebbe aspettare.

Dando credito alle proiezioni stagionali, ovviamente stilate dagli autorevoli centri di calcolo internazionali, agosto 2023 potrebbe essere un mese altrettanto se non più rovente di luglio. Un mese durante il quale l’anticiclone africano dominerebbe la scena in lungo e in largo. Non ci sarebbe spazio per nessun altro tipo di situazione se non giusto qualche temporale pomeridiano sui principali rilievi della penisola.

Dovendo ovviamente prendere in considerazione anche i pattern climatici possiamo dirvi che la prima metà di agosto potrebbe effettivamente andare come ipotizzato poc’anzi, la seconda parte invece potrebbe riservare dei colpi di scena.

Ricordate che cosa succedeva anni or sono quando dopo Ferragosto giungevano in Italia i primi spifferi atlantici e conseguentemente si scatenavano i temporali? Ecco, pensiamo a qualcosa del genere ovvero intrusione di aria fresca di varia natura (quindi non soltanto di matrice atlantica) con conseguente destabilizzazione atmosferica.

Chiaro, stiamo parlando di proiezioni stagionali quindi tutto potrebbe cambiare, però vista l’affidabilità previsionale avuta fino a questo momento diciamo che dar credito a quanto affermato non sarebbe poi così sbagliato.