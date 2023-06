Finalmente, dopo un inizio di stagione percepito come piuttosto fresco, le condizioni meteo stiano per cambiare in Italia. L’anticiclone africano, che finora è rimasto inattivo, dovrebbe espandersi sul Mediterraneo all’inizio della terza decade di Giugno, portando con sé un clima decisamente più caldo e stabile.

Il cambiamento delle condizioni meteo e l’arrivo del caldo

Il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo

A partire da questo fine settimana, si potranno notare i primi effetti del cambiamento climatico grazie al rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo. Una volta superata la perturbazione che ancora interessa alcune zone d’Italia, l’alta pressione sub-tropicale tornerà prepotentemente, portando con sé temperature più elevate su tutto il territorio nazionale.

La data dell’arrivo del caldo e le previsioni delle temperature

La data in cui si prevede l’arrivo dell’avvezione calda è il 21 Giugno, proprio nel giorno del Solstizio d’Estate, che segna l’inizio dell’Estate astronomica. Il caldo africano invaderà praticamente tutta l’Italia, con temperature decisamente più alte rispetto ai giorni precedenti. Si prevedono valori fino a 35-36°C sulle isole maggiori e al sud, ma potrebbero essere raggiunte temperature ancora più elevate (anche oltre i 40 gradi).

La durata dell’alta pressione

La valutazione dell’aumento di calore e la durata della fase stabile

Nei prossimi giorni sarà possibile valutare con maggiore chiarezza l’entità dell’aumento di calore. Tuttavia, resta da capire quanto durerà effettivamente questa fase stabile e calda.

Le possibili evoluzioni future e l’importanza di seguire le previsioni

I vari Centri Meteo continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle previsioni. Sarà fondamentale seguire gli sviluppi nelle prossime settimane per capire se l’estate 2023 sarà caratterizzata da un clima stabile e caldo oppure se assisteremo a ulteriori cambiamenti. Già si intravvedono le previsioni per luglio 2023.