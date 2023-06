Teoricamente dovrebbe essere iniziata l’estate, però le condizioni meteo climatiche non sembrano molto favorevoli al consolidamento del bel tempo e quindi della bella stagione.

Molto probabilmente dovremo attendere ancora un bel po’ prima che l’alta pressione riesca a prendere il sopravvento. I colpi di scena quindi potrebbero essere ancora in agguato, lo si evince ad esempio da un’analisi comparata dei vari modelli di previsione nei quali uno scenario univoco non è ancora presente.

C’è chi lascia un barlume di speranza, ovvero si suppone che l’alta pressione possa riuscire a prendere il sopravvento a partire dalla prossima settimana e addirittura sia capace di portarci una prima significativa ondata di caldo. Infatti dovrebbe trattarsi eventualmente dell’anticiclone africano, per cui qualora tale ipotesi trovasse riscontro ci si dovrebbe preparare a un’impennata delle temperature veramente imponente.

Dall’altro lato c’è chi invece conferma un miglioramento per la seconda parte della prossima settimana ma non sarebbe definitivo in quanto si tratterebbe di una fase di maltempo innescata da un promontorio di alta pressione disteso tra il Mediterraneo e la Scandinavia. A ovest e a est di tale promontorio si andrebbe ad innescare una circolazione da un lato di aria umida atlantica dall’altro lato di aria fresca continentale.

Quest’ultima ipotesi esporrebbe le nostre regioni a disturbi di varia natura e quindi l’instabilità potrebbero nuovamente di prendere il sopravvento portandoci temporali di forte intensità.

Alla luce di quanto scritto finora, quindi di ipotesi totalmente contrastanti, occorrerà avere molta pazienza perché i colpi di scena nel meteo di giugno potrebbero essere ancora incredibili.