In tanti, un po’ come noi, vi state chiedendo se stiamo andando incontro all’estate oppure verso l’autunno… Caldo al momento se n’è visto poco o nulla, fresco invece abbastanza così come le precipitazioni che continuano ad imperversare come se nulla fosse in varie zone d’Italia.

Anni fa, quando l’estate stava per terminare, le condizioni meteo climatiche facevano registrare un progressivo cambiamento a causa delle prime perturbazioni atlantiche o comunque a causa dei primi spifferi di aria umida provenienti dai quadranti occidentali. Bene, in quest’ultimo periodo la marcata instabilità atmosferica che abbiamo registrato è stata causata proprio da spifferi provenienti da quella direzione.

Anni fa, quando l’estate stava per terminare, le condizioni meteo climatiche facevano registrare un progressivo cambiamento a cavallo tra la seconda metà di agosto e il mese di settembre. Diciamo che il quadro meteorologico era molto simile a quello che sta coinvolgendo l’Italia in questo periodo, ovviamente con le dovute differenze. All’epoca infatti si trattava del flusso Atlantico che poi avrebbe spalancato la porta al solito treno di perturbazioni tipiche dell’autunno.

In questo caso si tratta invece di un’azione più complessa, soprattutto se prendiamo in considerazione le proiezioni riguardanti la prossima settimana. Infatti tra qualche giorno non avremo soltanto a che fare con l’aria umida occidentale ma subentrerà anche quella fresca continentale.

Un mix estremamente pericoloso che potrebbe dar luogo a un approfondimento ciclonico proprio nel cuore del Mediterraneo con tutte le conseguenze del caso. A prescindere da quelli che saranno poi gli effetti in termini di precipitazioni diciamo che in quest’ultimo periodo sembra quasi che si stia andando incontro all’autunno piuttosto che all’estate…

Invece se ci pensiamo stiamo procedendo rapidamente verso il mese di luglio, quindi verso il cuore della stagione estiva ma soprattutto della stagione turistica che per certi versi non riesce ancora a decollare del tutto proprio a causa del frequente maltempo.