Giugno 2023, il mese solitamente simbolo dell’inizio dell’estate, porta con sé un meteo ribelle, tale da sembrare irriconoscibile a molti. Il meteo in questo mese si preannuncia ricco di sorprese, con un’instabilità che sembra non voler placarsi.

L’insolita situazione anticiclonica

Sono trascorse circa due settimane dall’insorgere di un’anomalia meteorologica che ha coinvolto le Isole Britanniche e l’adiacente Oceano Atlantico. Questa anomalia ha portato alla formazione di una struttura anticiclonica, che con l’andare del tempo si è consolidata in una posizione quasi statica, influenzando direttamente o indirettamente il meteo in buona parte dell’Europa occidentale.

Il “blocco anticiclonico”: il protagonista del meteo di Giugno

Il fenomeno, noto come “blocco anticiclonico”, agisce come uno scudo, capace di deviare le perturbazioni climatiche che incontra. Normalmente tale fenomeno fa parte delle dinamiche atmosferiche, tuttavia, l’attuale durata e persistenza della sua presenza comincia a diventare anomala, causando condizioni meteorologiche inusuali su larga scala.

Le previsioni per il futuro

Le previsioni meteorologiche per il prossimo periodo, almeno fino all’inizio della seconda settimana di Giugno, mostrano un’alta probabilità che questa situazione persista. Ciò significa che l’inizio dell’estate meteorologica potrebbe essere fortemente influenzato da questa anomalia.

Impatto sulle precipitazioni

In termini pratici, questo “blocco anticiclonico” influenzerà la distribuzione delle precipitazioni, portando ad un clima più secco del normale nelle zone generalmente più piovose, e viceversa. Questo si traduce in un’inusuale instabilità del meteo in Italia, con un mix di condizioni climatiche più temperate ad ovest e più fresche a nord-est.

Conseguenze sul Mediterraneo

Mentre le condizioni non cambieranno drasticamente finché il “blocco anticiclonico” rimarrà in posizione, è chiaro che l’attuale configurazione meteorologica impedisce ogni tentativo del promontorio nord africano di espandersi verso il Mediterraneo.

Un Giugno inedito: tra piogge record e alluvioni lampo

Giugno si presenta con un volto mai visto prima. Il meteo, infatti, è caratterizzato da una serie di anomalie meteorologiche che si sono manifestate fin da maggio, con quantità di pioggia mai registrate in questo mese in specifiche aree geografiche come l’Emilia Romagna e la Sicilia. Anche in Sardegna, la situazione è simile, con un mese di maggio tra i più piovosi.

Record di precipitazioni in Emilia Romagna e Sicilia

In particolare, l’Emilia Romagna e la Sicilia hanno visto cadere dal cielo quantità di pioggia mai registrate precedentemente nel mese di maggio. Questo fenomeno ha reso l’inizio di Giugno particolarmente problematico, con un meteo avverso e piogge torrenziali.

Temporali violenti e alluvioni lampo

I primi giorni di Giugno hanno portato temporali violenti, che hanno causato rovesci di pioggia particolarmente intensi. Questo, unito all’alto livello di umidità, aumenta il rischio di alluvioni lampo in diverse aree.

La situazione di stallo in Europa

Questo scenario avverso è favorito dall’attuale situazione atmosferica europea, caratterizzata da un blocco che non permette l’evoluzione del meteo e la dispersione delle perturbazioni. Finché questa condizione di stallo persiste, è probabile che l’instabilità del clima continui a caratterizzare il mese di Giugno.

Conclusioni

In sintesi, questo Giugno si prospetta come un mese ricco di anomalie meteorologiche. Le piogge record e la persistenza di condizioni atmosferiche instabili rendono il meteo imprevedibile e, in certi casi, problematico. Sarà quindi importante prestare particolare attenzione alle previsioni del meteo e ai bollettini di allerta locali.