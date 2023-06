Il cerchio sta per chiudersi, dopo un avvio zoppicante anche il finale di giugno porrà condizioni meteo climatiche tutt’altro che stabili. Aria fresca dal nord Atlantico, conseguente all’ampia saccatura che si disporrà tra le isole britanniche e la Scandinavia, sta già iniziando ad affacciarsi nelle regioni settentrionali dove provocherà i primi intensi temporali.

Sarà però solamente un antipasto di ciò che accadrà a cavallo tra le giornate di giovedì e sabato, allorquando la massa d’aria fresca affluirà in modo più massiccio strutturando anche un vortice di bassa pressione molto probabilmente sul Mar ligure. Tale vortice non farà altro, ovviamente, che provocare un peggioramento del tempo.

Le regioni più a rischio fenomeni violenti dovrebbero essere quelle del Nord Italia, dove venerdì ci aspettiamo fenomeni diffusi che potranno assumere sovente carattere temporalesco. Attenzione ai possibili nubifragi che si potrebbero abbattere improvvisamente, scaricando al suolo ingenti quantità d’acqua in poco tempo.

Attenzione anche alle grandinate, infatti siamo ormai in piena estate ed il caldo che ha fatto negli ultimi giorni significa energia termica spendibile per un certo tipo di precipitazioni. I chicchi di grandine, per capirci, potrebbero raggiungere dimensioni considerevoli.

La giornata di sabato i fenomeni si propagheranno in direzione sud, raggiungendo pertanto le regioni meridionali ed anche le due isole maggiori. Non mancherà pure in questo caso la possibilità di temporali piuttosto forti, temporali pertanto capaci di trasformarsi in veri e propri nubifragi.

Concludiamo dicendovi che poi soffierà il vento dai quadranti nordoccidentali, un vento piuttosto intenso che ovviamente farà calare ancora di più le temperature. Insomma, alla fin dei conti sarà un finale di giugno molto simile all’inizio del mese. Per quanto riguarda i primi di luglio, invece, sembra che i modelli di previsione si stiano orientando con decisione verso una poderosa nuova ondata di caldo dal Nordafrica.