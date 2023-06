Avevate per caso qualche dubbio? Beh, se lo avevate fugatelo subito perché come al solito si torna a parlare di certe condizioni meteo climatiche.

Che fine ha fatto l’anticiclone delle Azzorre? Ecco, sarebbe questo il quesito che ogni buon appassionato di meteorologia dovrebbe porsi. Anticiclone delle Azzorre che ormai sembrano non esistere più o comunque non alle nostre latitudini, infatti nel corso della prossima settimana verrà a trovarcisi una struttura anticiclonica ma come al solito si tratterà di quella subtropicale.

Per farla semplice si tratterà dell’anticiclone africano, figura ormai nota a tutti, figura che porterà la prima intensa ondata di caldo dell’estate 2023.

La giostra meteo sta per scatenarsi, a questo punto l’unica cosa che siamo curiosi di sapere essere tale fase durerà diverse settimane oppure se si tratterà di una breve parentesi. Curiosità lecita, curiosità che crediamo riguardi anche voi lettori, perché parliamoci chiaro: resistere giorni e giorni al caldo prima torrido poi afoso, magari con punte vicine ai 40 °C, non è per niente piacevole.

Diciamo che non c’è mai un giusto equilibrio, perché per un lungo periodo siamo stati interessati da piogge veramente incredibili (tra l’altro un nuovo peggioramento sta per colpire le nostre regioni) ed ora molto probabilmente dovremo affrontare un lungo periodo di temperature superiori alle medie stagionali.

Non che non ci si sia abituati nel corso di questi ultimi anni, d’altronde come dicevamo in apertura l’anticiclone delle Azzorre che portava mitezza e quindi la splendida estate mediterranea è diventato ormai una figura mitologica. Al suo posto il muro invalicabile africano, un muro che quando si erge a protezione del Mediterraneo difficilmente può essere demolito.

Mettiamoci l’anima in pace, cerchiamo di rimettere sulla corazza e di non lamentarci troppo Ora che l’estate sta veramente per iniziare sotto ogni punto di vista. Anche quello del caldo.