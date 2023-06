Il meteo è sempre al centro dell’attenzione, soprattutto quando si tratta di condizioni climatiche estreme. In questo articolo, analizzeremo la situazione attuale e le prospettive, con particolare attenzione all’anticiclone delle Azzorre e all’anticiclone africano che è previsto in arrivo.

L’anticiclone delle Azzorre: una figura mitologica?

Chi si interessa di meteorologia si chiede spesso: che fine ha fatto l’anticiclone delle Azzorre? Questo fenomeno, che in passato garantiva estati miti e piacevoli, sembra essere scomparso o comunque non influenzare più le nostre latitudini. Al suo posto, si parla sempre più spesso dell’anticiclone africano, che porta con sé temperature torride e ondate di caldo intenso.

La giostra meteo: tra piogge e caldo afoso

Il clima sembra aver perso il suo equilibrio: dopo un lungo periodo di piogge incredibili, ora ci si aspetta un’estate caratterizzata da temperature superiori alle medie stagionali. La domanda che sorge spontanea è: quanto durerà questa fase? Sarà una breve parentesi o dovremo prepararci a settimane di caldo intenso, con punte spesso sui 40 gradi?

Il muro invalicabile africano

Al posto dell’anticiclone delle Azzorre, abbiamo ora il cosiddetto muro invalicabile africano: una barriera anticiclonica che, quando si erge a protezione del Mediterraneo, difficilmente può essere demolita. Questo fenomeno è ormai diventato una costante negli ultimi anni, portando estati sempre più calde e afose.

Prepariamoci all’estate 2023

Nonostante ci siamo abituati a queste condizioni climatiche estreme, è importante essere pronti ad affrontare l’estate 2023. Il caldo intenso può avere effetti negativi sulla salute e sul benessere, quindi è fondamentale prendere le giuste precauzioni e adottare comportamenti adeguati.

Proteggersi dal caldo

Per affrontare al meglio l’estate, è importante proteggersi dal caldo: indossare abiti leggeri e traspiranti, bere molta acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e utilizzare aria condizionata o ventilatori per rinfrescare gli ambienti. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione ai soggetti più vulnerabili, come anziani e bambini, che possono soffrire maggiormente le alte temperature.

Monitorare l’evoluzione del meteo

Infine, è sempre utile monitorare l’evoluzione del meteo attraverso siti web, app e notiziari, per essere sempre aggiornati sulle previsioni e poter pianificare le proprie attività in base alle condizioni climatiche. In questo modo, si potrà affrontare l’estate 2023 con maggiore serenità e sicurezza.

In conclusione, dopo un avvio soft, l’estate 2023 si preannuncia calda e afosa, con l’anticiclone africano che prende il posto dell’anticiclone delle Azzorre. Tuttavia, con le giuste precauzioni e un costante monitoraggio del meteo, sarà possibile affrontare al meglio questa stagione e godersi le belle giornate estive.